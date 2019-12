INEDIT. Concert de muzică clasică în întuneric!

”Muzica se aude, nu se vede” este ideea de la care porneşte «Bach Unseen», singurul concert de muzică clasică în întuneric, din România. Pe 20 decembrie, de la ora 19.00, la Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, artistul vizual Cristina Bobe şi violonistul Valentin Şerban îţi propun un mod diferit de a asculta muzica într-o sală de concerte, alături de alţi oameni, pe care nu îi vezi. Muzica este amplificată de întuneric, iar între violonist şi public rămâne o singură conexiune, mai personală şi mai puternică: sunetul. Ai ocazia să te deconectezi complet de la tehnologie şi să asculţi Bach cu luminile stinse, într-o atmosferă meditativă şi relaxată”, se arată în comunicatul de presă al organizatorilor concertului.

Potrivit sursei citate, concertul de la Filarmonica de Stat Sibiu deschide seria de concerte „Bach Unseen” în România, pe parcursul căreia violonistul Valentin Şerban parcurge integrala sonatelor şi partitelor pentru vioară solo, compuse de Johann Sebastian Bach. Este pentru prima dată când aceste lucrări sunt interpretate şi ascultate în întuneric, potrivit conceptului propus de Cristina Bobe, artist vizual.

Biletele online sunt epuizate, însă în ziua concertului vor mai putea fi cumpărate bilete pentru o serie nouă de locuri suplimentate pe scenă.

„Primele recitaluri în întuneric au început la sfârşitul anului 2018, în galeria Artera din Bucureşti, sub denumirea de «Concert cu ochii larg închişi», şi au continuat până în vara acestui an, în spaţii alternative din zone unde publicul are acces limitat la evenimente culturale. Proiectul a oferit posibilitatea unor persoane precum pacienţii de la Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş şi nu numai să asiste pentru prima dată la un concert de muzică clasică. În satul haţegan Peşteana, a fost primul eveniment cultural care a deschis Biserica Reformată şi a stârnit dorinţa comunităţii locale de a continua cu noi iniţiative. Concertul a avut loc şi în şura Asociaţiei Minimorum din satul Şomartin (jud. Sibiu), la «Mina Culturală» şi la «Muzeul Mamei» din Petrila, în Biserica Unitariană din Roşia Montană (jud. Alba) sau în Biserica Evanghelică din Cincşor (Jud. Braşov)”, potrivit Filarmonicii Sibiu.