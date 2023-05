Iata care sunt zodiile care se atrag cel mai mult, dar si ce trebuie sa faca pentru a ramane impreuna, potrivit Thought Catalog, citat de Diva Hair.

Berbec si Rac

Ce ii atrage: Racul este mai casnic, mai potolit si nu-i place neprevazutul. Berbecul e spontan, tot timpul in miscare, iar uneori prea sincer. Racul pune mult suflet intr-o relatie si uneori aceasta poate fi mai mult de tip parental decat una romantica.

Desi pot avea grija unul de altul, nevoile lor primare nu se potrivesc; firea incapatanata a Berbecului il face sa nu-i intoarca Racului favorurile. Racul este sensibil si ia personal aceasta atitudine, mai ales daca Berbecul continua sa ignore ceea ce isi doreste. In aceste conditii, certurile sunt inevitabile, iar Berbecul va rosti cuvinte care ii vor zdrobi inima Racului.

Cum pot ramane impreuna: Daca gasesc un mod de a-si controla emotiile, au o sansa. Berbecul trebuie sa nu se lase prada furiei si sa-i respecte dorintele Racului de a cladi un camin si o relatie impreuna.

La randul sau, Racul trebuie sa se asigure ca isi exprima dorintele, dar intr-o maniera care nu este ofensatoare. Daca iti pun la treaba exceptionalele aptitudini de comunicare, aceste doua zodii pot avea o relatie buna.

Taur si Sagetator

Ce ii atrage: Sagatatorul este un spirit liber care refuza sa fie tinut pe loc. Taurul isi creeaza locul lui si rareori il paraseste. El vrea siguranta si stabilitate, Sagetatorul vrea libertate si circumstante neprevazute. Au idei diferite despre cum sa traiasca si despre ceea ce conteaza in viata – Taurul se concentreaza mai mult pe spatiul personal, in timp ce Sagetatorul vrea sa exploreze tot ce ii ofera viata.

Cum pot ramane impreuna: Daca isi acorda timp pentru a se imprieteni, pot face o pereche frumoasa. In pofida ideilor lor diferite, Sagetatorul si Taurul sunt zodii care se implica si vor sa le ofere celorlalti tot ce e mai bun, chiar daca nu inteleg pe deplin cealalta persoana.

Taurul este un semn devotat, iar Sagetatorul se bucura sa aiba alaturi o persoana loiala. Taurul este interesat sa descopere lucruri noi, iar Sagetatorul il poate ajuta in acest sens. Daca pot construi o baza pentru intelegere, aceste zodii pot face o relatie romantica sa mearga.

Pesti si Fecioara

Ce ii atrage: Pestii sunt extrem de empatici si intelegatori – nu le place sa lase in urma lucruri nelamurite despre intentiile altei persoane. Fecioarele au aceleasi dorinte de la partenerul lor, dar cauta sa aiba senzatia de control in relatia lor.

Pestii se straduiesc continuu sa darame zidurile pe care Fecioara le ridica, insa aceasta zodie nu se deschide usor, mai ales daca se simte presata. In plus, firea emotionala si idealista a Pestilor intra in contrast cu cea realista si practica a Fecioarei. In timp ce Fecioara cauta sa rezolve problemele, Pestii sunt interesati mai mult sa discute despre probleme si sa-si ascunda intentiile.

Cum pot ramane impreuna: Un singur cuvant descrie sansele lor de a forma un cuplu – rabdarea. Ambele semne au aceasta virtute si daca pot gasi echilibrul corect, se pot intelege foarte bine.

Pestii doresc sa inteleaga oamenii si isi folosesc empatia. Daca reusesc sa intrezareasca repede impotrivirea Fecioarei la presiune, si daca isi doresc o relatie de durata, atunci Pestii sunt pe drumul cel bun. De partea cealalta, daca Fecioara vede tendinta Pestilor de a se gandi mai intai la ceilalti inaintea sa, atunci ii poate incuraja sa aiba grija si de ei.

E nevoie de devotament, dar s-ar putea sa mearga daca cele doua zodii isi doresc asta.

Varsator si Leu

Ce ii atrage: Doua semne opuse care au, totusi, cateva trasaturi in comun – nu vor sa fie constranse si pretuiesc independenta si efortul pe cont propriu in atingerea obiectivelor. Varsatorul poate fi mai rezervat decat Leul expansiv, ceea ce poate duce la erori de comunicare intre cele doua zodii.

In plus, ambele semne sunt foarte mandre si din aceasta cauza intelegerea dintre ele poate avea de suferit.

Cum pot ramane impreuna: Dintre toate perechile de zodii care se atrag, aceasta are cele mai multe sanse sa reziste. Exista un respect mutual intre Leu si Varsator care adesea se transforma intr-o prietenie trainica. Ambele zodii se straduiesc sa fie mai bune si pot avea o legatura romantica.

Daca lasa mandria deoparte si invata sa accepte felul de a fi al celuilalt, aceste zodii pot forma un cuplu puternic.

Capricorn si Gemeni

Ce le atrage: Extremele se atrag… iar unele se ucid. De obicei, Capricornul si Gemenii fac parte din a doua categorie – prima zodie este ferma, traditionala si pune mare pret pe onestitate si stabilitate. Gemenii, pe de alta parte, sunt haotici, neconventionali si mereu cauta noi moduri de a privi situatia. Mereu in miscare, Gemenii nu se straduiesc sa faca totul ca la carte, asa cum vrea Capricornul, care nu are chef sa piarda timpul si isi pierde rabdarea cu acest fel de a fi. Nativul din zodia Gemeni considera Capricornul prea restrictiv.

Cum pot ramane impreuna: Din nou, rabdarea poate face minuni. Gemenii au idei fascinante si ingenue, iar Capricornul ii poate ajuta sa le implineasca. Dar asta cere ca Gemenii sa se ataseze, totusi, de o idee la care un Capricorn sa adere. Sunt zodii diferite, dar pot coabita si conlucra daca isi parasesc zona de confort. Insa au de muncit serios pentru asta.

Balanta si Scorpion

Ce le atrage: Pot arata minunat din afara, dar in interior alta e situatia. Balanta este diplomata si sociabila, ii place sa creeze imaginea unei relatii perfecte. Scorpionul pretuieste onestitatea, dar si discretia. Dincolo de suprafata, aceste zodii se pot potrivi. Scorpionul se bazeaza pe incredere si o pretinde si in relatia sa.

Se stie ca Balanta evita conflictele, asa ca e de asteptat sa se bazeze pe adevar pentru a evita o confruntare cu inflacaratul Scorpion. Inclinatia spre flirt a Balantei poate starni gelozia Scorpionului. Si daca Scorpionul considera Balanta superficiala, aceasta nu apreciaza ca Scorpionul este posesiv si dramatizeaza prea mult.

Cum pot ramane impreuna: Cheia este comunicarea. Desi par ca vor avea mereu probleme in a se intelege, dorinta lor de a face relatia sa mearga reprezinta o sansa. Cel mai bun mod in care pot conlucra este sa-si construiasca vietile lor independente si sa gaseasca o cale de a se sustine unul pe celalalt in acest proces.

Balanta incearca sa inteleaga nevoile partenerului, asa ca daca pot accepta si alimenta tendinta Scorpionului de a se bucura de timpul sau de calitate, relatia poate merge. Invers, daca Scorpionul poate admite ca tendinta Balantei de a fi prietenoasa nu inseamna neaparat ca este infidela, atunci se poate bucura de o relatie armonioasa cu aceasta zodie.