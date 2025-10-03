Vremea rea dă peste cap traficul aerian de pe Aeroportul Otopeni. Două avioane au fost redirecționate pe alte aeroporturi

Probleme la Otopeni din cauza furtunii. Două avioane au fost obligate să aterizeze în Bulgaria
Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost dat peste cap, vineri seară, de o frutună puternică care s-a abătut asupra Bucureștiului și județului Ilfov. Din cazua ploii torențiale și a rafalelor puternice de vânt două avioane nu au putut să aterizeze și au fost redirecționate pe aeroporturile din alte orașe. 

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că două aeronave care urmau să aterizeze pe aeroportul din Otopeni au fost redirecționate către alte orașe. Astfel, cursa Tarom 276, pe ruta Salonic – București, a aterizat la Sibiu, iar cursa WizzAir 3004, Luton – București, a fost redirecționată la Craiova.

În prezent, atât decolările, cât și aterizările se desfășoară pe Aeroportul Henri Coandă, însă autoritățile avertizează că pot apărea întârzieri în programul de zbor, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Compania Națională Aeroporturi București precizează că pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise și operaționale, fiind asigurate toate condițiile necesare pentru desfășurarea operațiunilor aeriene.