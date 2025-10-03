Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că două aeronave care urmau să aterizeze pe aeroportul din Otopeni au fost redirecționate către alte orașe. Astfel, cursa Tarom 276, pe ruta Salonic – București, a aterizat la Sibiu, iar cursa WizzAir 3004, Luton – București, a fost redirecționată la Craiova.

În prezent, atât decolările, cât și aterizările se desfășoară pe Aeroportul Henri Coandă, însă autoritățile avertizează că pot apărea întârzieri în programul de zbor, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Compania Națională Aeroporturi București precizează că pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise și operaționale, fiind asigurate toate condițiile necesare pentru desfășurarea operațiunilor aeriene.