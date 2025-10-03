Furtuna a făcut ravagii, în București. Peste 70 de copaci au fost doborâți de vântul puternic iar 18 mașini au fost avariate VIDEO

București, sub asediul furtunii: copaci doborâți pe mașini, acoperișuri smulse de vant.
Furtuna și ploile torențiale au făcut ravagii în Capitală. Cei de la ISU București anunță că 72 de copaci au fost puși la pământ de vânt, iar 26 de acoperișuri au fost smulse de pe case.

Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 10:00-14:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 101 intervenții în București și Ilfov, astfel:

 98 de cazuri în București, după cum urmează: 
- 72 pentru copaci căzuți;
- 26 pentru elemente de construcție desprinse.

În urma acestora, o victimă ce prezenta leziuni minore a fost asistată medical şi au fost avariate 34 de autoturisme.

 3 cazuri în Ilfov pentru copaci căzuți.

Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 14:00-18:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 78 de intervenții în București și Ilfov, astfel:

 72 de cazuri în București, după cum urmează: 
- 49 pentru copaci căzuți;
- 18 pentru elemente de construcție desprinse;
- 5 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 18  autoturisme.

 6 cazuri în Ilfov după cum urmează: 
- 4 pentru copaci căzuți;
- 2 pentru elemente de construcție desprinse.
- Șoseaua Mihai Bravu - acumulare de apă în subsol
- Strada Precupeții Vechi - acumulare de apă în subsol
- Bulevardul Constantin Brâncoveanu - copac căzut pe auto;
- Șoseaua Dobroești- copac căzut 
- Bulevardul Nicolae Grigorescu - copac căzut pe auto