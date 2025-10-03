Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 10:00-14:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 101 intervenții în București și Ilfov, astfel:
98 de cazuri în București, după cum urmează:
- 72 pentru copaci căzuți;
- 26 pentru elemente de construcție desprinse.
În urma acestora, o victimă ce prezenta leziuni minore a fost asistată medical şi au fost avariate 34 de autoturisme.
3 cazuri în Ilfov pentru copaci căzuți.
Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 14:00-18:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 78 de intervenții în București și Ilfov, astfel:
72 de cazuri în București, după cum urmează:
- 49 pentru copaci căzuți;
- 18 pentru elemente de construcție desprinse;
- 5 pentru cabluri electrice afectate.
În urma acestora au fost avariate 18 autoturisme.
6 cazuri în Ilfov după cum urmează:
- 4 pentru copaci căzuți;
- 2 pentru elemente de construcție desprinse.
- Șoseaua Mihai Bravu - acumulare de apă în subsol
- Strada Precupeții Vechi - acumulare de apă în subsol
- Bulevardul Constantin Brâncoveanu - copac căzut pe auto;
- Șoseaua Dobroești- copac căzut
- Bulevardul Nicolae Grigorescu - copac căzut pe auto