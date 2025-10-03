Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 10:00-14:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 101 intervenții în București și Ilfov, astfel:

98 de cazuri în București, după cum urmează:

- 72 pentru copaci căzuți;

- 26 pentru elemente de construcție desprinse.

În urma acestora, o victimă ce prezenta leziuni minore a fost asistată medical şi au fost avariate 34 de autoturisme.

3 cazuri în Ilfov pentru copaci căzuți.

Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, astăzi, 03.10.2025, în intervalul orar 14:00-18:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 78 de intervenții în București și Ilfov, astfel:

72 de cazuri în București, după cum urmează:

- 49 pentru copaci căzuți;

- 18 pentru elemente de construcție desprinse;

- 5 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 18 autoturisme.

6 cazuri în Ilfov după cum urmează:

- 4 pentru copaci căzuți;

- 2 pentru elemente de construcție desprinse.

- Șoseaua Mihai Bravu - acumulare de apă în subsol

- Strada Precupeții Vechi - acumulare de apă în subsol

- Bulevardul Constantin Brâncoveanu - copac căzut pe auto;

- Șoseaua Dobroești- copac căzut

- Bulevardul Nicolae Grigorescu - copac căzut pe auto