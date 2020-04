Vremea 22 aprilie - Din păcate, temperaturile sunt mai scăzute decât normalul perioadei

Astazi, vremea se menţine mai rece decat normalul acestui moment al anului, mai ales dimineaţa. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare dupa-amiaza şi seara, în regiunile estice, sud-estice şi la munte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificari în Muntenia, Dobrogea şi pe crestele muntilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 şi 20 de grade.***

In Bucuresti, ramane si aici uşor mai rece decât ar trebui sa fie la aceasta data (5, 6 grade, acum in zori, in centrul orasului, doar vreo 2 la periferie), iar la amiaza, ca si ieri, in jur de 17 grade. Cerul este variabil in prima parte a zilei, apoi se va innora. Vântul va sufla slab şi moderat.***

Maine, in cea mai mare parte a ţarii, temperaturile se vor menţine uşor mai scazute, comparativ cu mediile multianuale. Bunaoara, maximele vor fi cuprinse între 11-12 grade, in depresiuni, şi 20 de grade, la Timisoara si Drobeta. Cerul va fi mai mult senin dimineaţa, dar se va innora spre dupa-amiaza, iar la munte, cu totul izolat, vor fi posibile precipitaţii mixte, slabe si de scurta durata. Vântul va sufla cu slab si moderat, cu ceva intensificari tot in sudul Banatului. Pe arii restrânse, îndeosebi în nord-vestul şi centrul tarii, se va produce bruma. In Bucuresti, zi trasa la indigo dupa cea de azi, 5-6 grade dimineata (in oras, spre 2, in imprejurimi), in jur de 17 grade la amiaza, vant moderat, cer mai mult senin in prima parte a zilei, apoi, spre dupa-amiaza, se va innora trecator.***

Vineri, o zi predominant frumoasa, iar temperaturile in crestere usoara, în cea mai mare parte a ţarii, se vor situa în marea lor majoritate în jurul celor normale pentru ultima decada a lui aprilie -maximele vor fi cuprinse între 12...14 grade pe litoral şi în depresiunile intramontane, şi 22 de grade în Câmpia de Vest. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare, dar probabilitatea de ploaie va fi foarte redus. Vântul va sufla slab şi moderat. În depresiuni, izolat si în restul tarii se va produce bruma. ***

Si in Bucuresti vineri se face frumos, cresc si temperaturile un pic, astfel ca vor fi normale pentru aceasta data, 6-7 grade dimineata, spre 3 grade in imprejurimile orasului, si 19-20 de grade la amiaza, in conditii de cer variabil, cu înnorari temporare, vânt slab si moderat.