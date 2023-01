Ministrul Energiei a început vineri o serie de vizite în carierele din Complexul Energetic Oltenia. Prima oprire a fost la cariera Roșiuța, în zona Motru, unde a avut discuții cu administrația și sindicaliștii, inclusiv despre transportul minerilor la cariere. Virgil Popescu va rămâne în Gorj până săptămâna viitoare, timp în care va merge și la alte cariere din bazinele miniere Jilț și Rovinari.

„Vreau să văd cu ochii mei ce se întâmplă”, a declarat Virgil Popescu, la sediul companiei CE Oltenia din Târgu Jiu, citat de pandurul.ro.

„Am discutat la Rosiuța, să văd cum se lucrează în această carieră. I-am intrebat despre probleme, i-am întrebat despre transportul auto, dar e clar că aici e o separare între transportul de marfă și de persoane. Aș fi vrut să merg la Jilț dar acolo sunt anchete în desfășurare, sunt acum la CEO, am discutat cu Corpul de Control. Trebuie un raport preliminar pentru ședința de Guvern de săptămâna viitoare”, a declarat ministrul Virgil Popescu, potrivit gorjeanul.ro.

„Întâi prezint rezultatul corpului de control premierului, după care se va pune pe site ca să fie public pentru toată lumea şi să se vadă ceea ce s-a întâmplat. Controlul nu se va încheia săptămâna aceasta, luni sau marţi. Controlul va avea un rezultat preliminar cu privire la aspectele tragicului accident şi înlănţuirea care a dus la acest lucru, dar controlul va rămâne şi va continua. Vom avea concluzii preliminare în prima şedinţă de Guvern şi, dacă nu au puse în practică deja pe perioada controlului, foarte rapid vor funcţiona”, a mai explicat ministrul Energiei.

Popescu a anunțat că a solicitat, la întâlnirea de vineri, să fie făcută o analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor pe toate carierele, pentru a ştii „unde trebuie lucrat şi intervenit”.

„Trebuie să vedem unde trebuie umblat, să fim nu reactivi, ci proactivi. Eu cred că putem să preîntâmpinăm orice tragedie. Riscurile sunt, ele există, dar trebuie minimizate, chiar excluse.

Până marți, o să fiu în zonă, și în Gorj, Mehedinți și Dolj, în zona de industrie enegetică, voi face vizite inopinate”, a mai spus ministrul.

„Voi discuta cu muncitorii, nu neapărat cu șefii. Am avut sesizări cu privire la inspectorii sociali, dar nu la astfel de lucruri… Noi am avut un control al Corpului de Control anul trecut, s-au lăsat niște măsuri cu privire la securitatea de muncă si așteptăm să vedem dacă aceste măsuri au fost aplicate, cu privire la întărirea securității în muncă. Controlul nu se va încheia curând, va avea concluzii preliminare, dar va continua”, a avertizat ministrul Virgil Popescu, potrivit gorjeanul.ro.

Întrebat despre serviciul de transport al muncitorilor la carieră, în cazul accidentului de la Jilț Sud, Virgil Popescu a negat.

„Nu, chiar nu am nicio informaţie. Ştiu că este externalizat acel serviciu. Am văzut la o firmă, mie nu îmi spun numele firmelor din Dolj nimic, dar am văzut că la Motru este altă companie, tot serviciu externalizat. Aşteptăm rezultatul investigaţiei Parchetului cu privire la acest lucru. Lăsaţi ca Parchetul şi poliţia să îşi facă treaba şi să ajungă la un final şi o concluzie a acestei anchete, pentru că este, până la urmă, o anchetă penală şi nu ne putem amesteca în această anchetă”, a mai afirmat Popescu, adăugând că ancheta penală va mai dura.

Trei persoane au murit şi zece au fost rănite în urma accidentului produs, marţi, în cariera Jilţ Sud, iar primele verificări arată că tancheta în care erau peste 20 de mineri şi două tuburi metalice de acetilenă a căzut la o diferenţă de nivel de aproximativ trei metri. Poliţia a deschis dosar pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi neluarea şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, după decesul a trei persoane, cu vârste de 29, 38, respectiv 48 de ani şi rănirea altor muncitori.