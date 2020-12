VIDEO Replică fulger al PSD pentru Klaus Iohannis: Se joacă de-a demisiile! Sorin Grindeanu, despre deblocarea crizei politice

„Câți români mai trebuie sa moară pentru ca Iohannis și gașca pierzătorilor să înțeleagă că au pierdut alegerile?

De 10 zile se cearta pe ciolan, nu vorbesc despre solutii, nimic despre ce trebuie făcut pentru a opri pandemia sau a salva economia, nimic despre educatie.

Doar goana dupa funcții.

Acești oameni sunt total iresponsabili! Iohannis și Orban se joaca de-a demisiile. Cum să-ți dai demisia acum o săptămână și să facu din nou circul penibil cu Vasile Cîțu ca apoi să te propui tot tu?!

De 10 zile singura lor grișă este să deturneze românii.

Sunt slabi, nu sunt in stare sa negocieze nimic.

Singura soluție este desemnarea unui premier de la PSD în persoana lui Alexandru Rafila și un guvern de uniune națională”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, la sediul PSD.

Ieșirea la rampă a lui Sorin Grindeanu vine după vehiculările din presă privind propunerea drept prim-ministru tot a lui Ludovic Orban.

Propunerea lui Ludovic Orban pentru următoarea formulă a Executivului, cu revenirea sa pe prima poziție, contrabalansată cu funcții în viitorul Legislativ pentru PNL și partenerii de coaliție, nu a întrunit sufragiile celor din PNL.

Negocierile din interiorul fostului partid de guvernare din ultimele zile urmează să fie tranșate de PNL la ședința Biroului Politic Național. În această seară, se va decide cu ce mandat merge partidul la negocierile privind formare noului guvern de centru-dreapta.

Atacul PSD la adresa șefului statului și al liberalilor vine și după ce Klaus Iohannis a spus că PSD nu poate avea pretenții la guvernare după alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

„Din informatiile mele, PSD nu negociaza cu niciun alt partid, sau invers: niciun partid nu negociaza cu PSD. PSD singur da, a obtinut cele mai multe voturi, dar asta nu inseamna ca poate sa emita pretentii la guvernare. E o interpretare exagerata cu care vin social-democratii in fata publicului. Constitutia e foarte clara: daca un partid castiga peste 50 din mandate, atunci are el dreptul sa formeze Guvernul asa cum doreste. Atunci, presedintele ar fi obligat sa desemneze o persoana din acel partid. Persoana nu ii poate fi impusa presedintelui, atentie! In orice alta situatie, presedintele face consultari cu partidele politice si presedintele are deplina libertate sa desemneze o persoana despre care crede ca poate coagula o majoritate care sa formeze un guvern. Acel narativ al social-democratilor ca ei au castigat alegerile si ca ei trebuie sa primeasca premierul e unul pur si simplu fals", a declarat Iohannis.