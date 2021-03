Johson a transmis public faptul că Poliția și municipalitatea au sprijinul său deplin.

"Noaptea trecută s-au înregistrat atacuri ruşinoase asupra poliţiştilor la Bristol. Poliţiştii noştri nu ar trebui să se confrunte cu cărămizi, sticle şi artificii aruncate asupra lor de o bandă înclinată spre violenţe şi spre distrugerea proprietăţii", a scris Johnson pe Twitter.

Last night saw disgraceful attacks against police officers in Bristol.



Our officers should not have to face having bricks, bottles and fireworks being thrown at them by a mob intent on violence and causing damage to property.



The police and the city have my full support.