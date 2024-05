Teodor Mema a câștigat definitiv, după o luptă de 9 ani în instanțe, procesul cu Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Managerul spitalului, Beatrice Mahler, spune că nu are despăgubirile de 150.000 euro, care trebuie să meargă „la medicamente”, și propune o eșalonare pe 5 ani, refuzată de bărbatul ajuns la 69 de ani pentru că „voi muri cu dreptatea în mână”. Ce s-a întâmplat în cazul lui.

În 2015, Teodor Mema avea 59 de ani când a fost operat la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, din Capitală, de cancer la plămâni, de către medicul Ioan Cordoș.

Chirurgul a decis, în timpul operației, să-i extirpe pacientului întregul plămân stâng. Numai că, așa cum au arătat analizele ulterioare, bărbatul nu suferea de fapt de cancer, ci de tuberculoză (TBC). Aceasta este o boală care se tratează, conform protocolului, cu antibiotice și se poate vindeca în câteva luni.

Momentul l-a costat scump pe bărbat: a rămas cu infirmitate pe viață și, timp de 9 ani, a luptat în instanță pentru dreptate. În noiembrie 2023 a venit și sentința: spitalul este vinovat și trebuie să plătească daune morale în valoare de 150.000 de euro. Dar „Nasta” spune că nu are bani. Teodor Mema explică de ce „se teme că va muri cu dreptatea în mână”.

A ajuns la spital cu febră și dureri toracice

În decembrie 2014, Teodor Mema s-a internat la spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București, după ce s-a simțit foarte rău: febră, frisoane, dureri toracice și tuse. A fost externat o săptămână mai târziu cu recomandarea de a reveni pentru a efectua investigații amănunțite la plămâni. Un diagnostic prezumtiv arăta existența unei tumori la plămânul stâng.

La începutul noului an, bărbatul a mers la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” pentru o bronhoscopie. Efectuată de medicul primar Ruxandra Ulmeanu, rezultatul certifica prezența unor celule tumorale.

În aceeași zi, Mema a efectuat o spirometrie (n.r. test care măsoară volumul de aer expirator) - cu rezultat normal.

Pe propria cheltuială, dar la recomandarea doctoriței Ulmeanu, Teodor Mema a mers și la o clinică privată pentru o biopsie. Acest rezultat îl contrazicea pe cel de la „Marius Nasta”: „nu sunt aspecte tumorale”.

Medicul Cordoș a mers pe varianta analizelor din spital

După analiza preliminară a celor două rezultate, pacientul a aflat de la doctorița Ulmeanu că trebuie internat și operat de urgență. Aceasta l-a chemat pe Ioan Cordoș, medic primar Chirurgie Generală și Toracică în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Medicul Ioan Cordoș a analizat, personal, rezultatele bronhoscopiei efectuate atât în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, cât și în cadrul clinicii private, „decizia domniei sale fiind de prioritizare a concluziei colegilor din cadrul institutului și de ignorare total a concluziei medicilor din unitatea medicală privată”, precizează victima.

„Vindecătorul de cancer”

„Am avut încredere în decizia medicului Cordoș. Era supranumit pe atunci vindecătorul de cancer. M-am dus la pomul lăudat”, își amintește Mema.

Astfel, câteva zile mai târziu, a și ajuns pe masa de operație pentru, susține el, extirparea lobului stâng al plămânului drept, cel presupus afectat de cancer. „O bucățică, așadar. În timpul operației însă, Cordoș a decis să-mi scoată tot plămânul! Iar eu am aflat la câteva zile după operație, de la o asistentă! Nici măcar n-am fost informat de așa ceva, nici eu, nici soția mea care a stat în permanență cu mine”, susține bărbatul, acum în vârstă de 69 de ani.

Examenul histopatologic (n.r. presupune examinarea microscopică, de către medicul anatomo-patolog, a probelor prelevate în timpul intervenției chirurgicale - și care pune un diagnostic cert) a arătat că Teodor Mema n-a avut cancer, ci Tuberculoză (TBC) o boală care se tratează, de obicei, cu antibiotice și se poate vindeca în câteva luni.

Diagnostic greșit

Teodor Mema s-a internat din nou la Marius Nasta pentru a fi tratat, de această dată, de TBC, unde a stat trei luni.

„Nediagnosticarea corectă a condiției sale medicale și stabilirea și efectuarea unei intervenții chirurgicale profund greșite au avut drept consecință infirmitatea fizică permanentă rezultată în urma extirpării unui plămân perfect funcțional, care putea și trebuia să fie tratat de adevărata problemă medicală pe care o prezenta”, se arată în decizia instanței.

Procese lungi și obositoare care au dura aproape 9 ani

Teodor Mema a dat în judecată atât spitalul, cât și pe medicul care l-a operat, Ioan Cordoș. În noiembrie 2023, după 9 ani de procese, o hotărâre judecătorească definitivă a condamnat doar Institutul de Pneumoftiziologie la plata unor daune morale în valoare de 150.000 de euro.

„Îmi este frică, vă spun cinstit, să mai merg la medic în România. Am mai avut nevoie de o operație și m-am dus în Germania. Mori cu dreptatea în mână în România, nu s-a schimbat nimic. A trebuit chiar să mă mut din București. Mi-au zis medicii: Vrei să trăiești? Da. Mută-te la munte, la aer curat, n-ai nicio șansă în București. A trebuit să-mi iau o căsuță pe lângă Cheia, altfel aș fi fost deja mort. Am crize de respirații, pic din picioare. Mi se îngustează căile respiratorii și când respir se aude 10 etaje, încep să șuier, să fac urât. Mă sufoc. Am dureri. Am început să mă mai obișnuiesc cu ele…”, își povestește Teodor Mema suferința singurului plămân rămas.

Spitalul n-are bani pentru despăgubiri

Avocata bărbatului, Flavia Tutovanu, spune că a demarat procedura de executare silită, pentru că Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” nu a plătit nici acum despăgubirile, în ciuda hotărârii judecătorești definitive.

„Am demarat procedura de executare silită. Dar Marius Nasta spune că nu are suficiente venituri proprii, că mai au câteva executări din drepturi salariale și trebuie să le restituie mai întâi pe acelea, și practic clientului meu nu-i dau nicio șansă să-și recupereze compensația. Vă închipuiți cât a suferit acest om și cât mai are de tras, la aproape 70 de ani”.

„Deși, în România, cazurile de malpraxis se soluționează foarte greu, ba chiar cu caracter de excepție, chiar și atunci când există o sentință finală favorabilă, victimele sistemului medical nu-și găsesc dreptatea. De ce? Nu sunt bani. Așa ni s-a spus, că Institutul nu are resurse să plătească cei 150.000 de euro”, a declarat Tutovanu.

