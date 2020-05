Victor Ponta vrea să devină președintele României. Cu cine va face alianțe pentru alegerile din acest an

Victor Ponta vrea să ajungă la Cotroceni

„Îmi doresc să candidez în 2024 la funcția de președinte al României și până atunci vreau să fiu liderul Pro România și într-o alianță de centru-stânga, reformată, modernă și eficientă” , a declarat Ponta joi seară la un post tv.

Ar fi a doua încercare a fostului premier de a ajunge la Cotroceni. Victor Ponta a mai candidat la Președinția României în 2014, când a pierdut în turul al doilea în fața actualului președinte Klaus Iohannis.

La alegerile prezidențiale de anul trecut, Victor Ponta a spus că nu mai candidează. Partidul său, Pro România, alături de ALDE, condus de Călin Popescu Tăriceanu, l-au sprijinit în primul tur pe Mircea Diaconu, autoproclamat candidat independent cu sprijin logistic din partea celor doua partide.

Victor Ponta anunțase în urmă cu un an că va candida la alegerile prezidențiale din 2024 și că se va folosi de experiența candidaturii din 2014. „Mă pregătesc de prezidențiale învățând din ceea ce am greșit în 2014, făcând lucrurile mai bine și fiind de partea bună a lucrurilor. (...) Înfrangerea (di n2014 - n.red.) este a mea,dar greșelile pe care le-am făcut, faptul că m-am înconjurat de baroni, de oameni detestați, care reprezentau un lucru pe care eu nu-l reprezentam, evident că m-a costat. Faptul că i-am ascultat când mi-au spus că avem destule secții de vot în străinăte, faptul că mi-au zis: ce bine a ieșit manifestarea de pe stadion! E greșeala mea, e lipsa mea de experiență”, declara atunci Ponta.

Ponta: „Dacă alegerile locale vor avea loc în septembrie, iar cele parlamentare în decembrie, va fi o catastrofă pentru România!”

„Din punctul meu de vedere, să ai alegeri locale in septembrie și parlamentare in decembrie e o catastrofa pentru România. Inseamna ca incepem campania electorala la 1 august si o terminam practic la 30 decembrie. Să stai sase luni in campanie electorala acum in Romania va fi o chestie cumplită pentru societate. Cred că ar trebui să fie cât mai apropiate. (...) Mă uit in America. De 200 de ani, in noiembrie sunt alegeri prezidentiale. Cred că ar trebui si in România, undeva la sfarsitul lui octombrie, inceputul lui noiembrie. Ar fi și costuri mult mai mici și pericolele legate de coronavirus, și mai ales sa nu stam sase luni in campanie. În campanie electorală, treabă nu se face. Toata lumea sta si asteapta. Și la primărie, și la minister. Dacă stam si asteptam sase luni sa vedem cine iese... Toata lumea va sta si va astepta sase luni. E un dezastru! Nu suntem in situatia in care sa stam!”, este de părere Ponta.

Ponta: „O Opoziție unită - Pro România, ALDE și... USR, de ce nu?”

Despre cine va câștiga alegerile, acesta spune că „o Opozitie unita va bate PNL-ul, cu siguranță bate PNL-ul, va iesi pe primul loc. După care Iohannis are doua variante - ori respecta votul oamenilor, ori va face ca Traian Băsescu: deși partidul lui e pe locul doi, îi va da să formeze Guvernul. (...) Dacă există o Opozitie unită va fi pe locul doi (PNL - n.red.), altfel nu. O Opozitie unita, eu vorbesc de Pro România, poate fi alaturi de PSD, de ALDE și de... USR, de ce nu?! (...) Eu sper și cred foarte mult că USR va schimba PNL-ul sau va moderniza PNL-ul, că e nevoie de mare modernizare și acolo”, a mai spus Victor Ponta.