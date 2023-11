„Este timpul pentru sancţiuni împotriva Israelului. Ploaia de bombe este inumană”, a declarat Petra De Sutter pentru ziarul Nieuwsblad. „Este clar că Israelului nu-i pasă de apelurile internaţionale de încetare a focului”, a adăugat ea.

De Sutter spune că Uniunea Europeană ar trebui să suspende imediat acordul de asociere cu Israelul, care asigură o mai bună cooperare economică şi politică.

Ea este de părere că ar trebui să fie implementată o interdicţie de import pentru produsele din teritoriile palestiniene ocupate, iar coloniştilor violenţi, politicienilor şi soldaţilor responsabili de crime de război ar trebui să li se interzică intrarea în UE.

În acelaşi timp, consideră ea, Belgia ar trebui să crească finanţarea pentru Curtea Penală Internaţională de la Haga pentru a investiga bombardamentele, reducând în acelaşi timp fluxurile de bani către Hamas. "Aceasta este o organizaţie teroristă. Terorismul costă bani şi trebuie să existe sancţiuni pentru companiile şi persoanele care furnizează bani Hamas", a declarat De Sutter.

Membră a partidului Groen (Verzii), Petra de Sutter a fost anterior membră a Parlamentului European din 2019 până în 2020, când a fost numită vicepremier cu responsabilitatea de a supraveghea administraţia publică şi întreprinderile publice din Belgia în guvernul lui Alexander De Croo. Ea este primul ministru transsexual din Europa. Înainte de a intra în politică, a lucrat ca profesor de ginecologie la Universitatea din Gent, fiind şefa Departamentului de medicină reproductivă de la Spitalul Universitar.

Het is tijd voor sancties tegen Israël. De bommenregen is onmenselijk.



Terwijl er oorlogsmisdaden worden gepleegd in Gaza, trekt Israël zich niets aan van de internationale eis voor een staakt-het-vuren.



Binnen de federale regering roep ik mee op om Israël te sanctioneren. pic.twitter.com/Jy1TlNBjy5