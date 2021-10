„Am anumite reţineri în privinţa soluţiei găsite (de Guvern privind compensarea facturilor la energie, n.r.), este una destul de greoaie, are câteva slăbiciuni şi aş spune că poate erau alte soluţii mai uşor de implementat decât această ordonanţă 118 şi exact în această direcţie mă aştept să vină recomandările din partea Comisiei Europene. (...) Mă aştept din partea Comisiei Europene să vină recomandarea tocmai de a taxa acele companii care în această perioadă fac nişte venituri suplimentare datorită evoluţiei preţurilor din pieţele angro, mă aştept să propună eliminarea unor taxe din factura de energie electrică sau de gaze naturale, cum ar fi de exemplu bonusul pe cogenerare, care se aplică în România pentru schema de sprijin pentru centralele în cogenerare de înaltă eficienţă, contribuţia la certificate verzi", a afirmat Zoltan Nagy-Bege, în cadrul Aspen Energy Summit 2021, scrie Agerpres.



Vicepreşedintele ANRE a apreciat că eliminarea celor două taxe ar produce din ianuarie o scădere cu 100 de lei a facturii de energie electrică.



"Noi am făcut un calcul, momentan contribuţia la sistemul de certificate verzi este la 13 euro/megawat oră, înseamnă în jur de 65 de lei, momentan bonusul pe megawat oră este de 17 lei, dar ambele cresc, începând cu 1 ianuarie. Contribuţia (pentru certificate verzi, n.r.) creşte la 14,5 euro, înseamnă puţin peste 70 de lei, iar bonusul pe cogenerare probabil că o să treacă de 20 de lei, 22-23 de lei începând din 1 ianuarie. Deci ne apropiem de 100 de lei doar prin eliminarea acestor contribuţii la nişte scheme de sprijin. Este varianta simplă, sursele trebuie să fie tot bugetare, adică Guvernul să-şi asume că susţine aceste scheme fără de care anumiţi producători evident că nu prea rezistă în piaţă, dar colectarea să nu se facă de la anumiţi consumatori", a precizat Zoltan Nagy-Bege.



Vicepreşedintele ANRE s-a referit şi la posibilitatea eliminării TVA din facturile la energie pentru consumatorii casnici.



"Mergând mai departe, pe o perioadă limitată se poate elimina până şi TVA, care este o măsură pentru consumatorii casnici. La non-casnici nu are niciun efect (...), pe aceştia îi poate ajuta doar în privinţa cash-flow-ului", a adăugat Zoltan Nagy-Bege.