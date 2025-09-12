Azelastina este un antihistaminic comercializat sub denumirile Astelin și Astepro. Ea este utilizată pentru a ameliora simptomele alergiilor, precum nasul înfundat sau care curge, mâncărimea și strănutul. Medicamentul este aprobat pentru rinita alergică sezonieră și cea perenă.

Rinita sezonieră apare primăvara, vara sau toamna, atunci când polenul se află în aer, în timp ce rinita perenă provoacă simptome pe tot parcursul anului, fiind declanșată de praf, mucegai sau părul de animale. Azelastina a fost aprobată de FDA încă din 1996 și există în prezent și în forme generice.

De ce a fost testat acest spray în pandemie

Încă de la începutul pandemiei, cercetătorii au căutat medicamente deja existente pe piață care ar putea fi folosite împotriva Covid-19. Azelastina a prezentat rezultate promițătoare în mai multe studii de laborator. Unele cercetări au indicat că spray-ul se poate lega de un receptor folosit de coronavirus pentru a pătrunde în celulele umane. Alte teste au sugerat că reduce nivelul virusului în țesutul nazal și că ar putea avea efect antiviral și asupra altor virusuri respiratorii, precum gripa, scrie CNN.

Cum a fost realizat studiul clinic

La cercetare au participat 450 de adulți sănătoși din Germania, dintre care 99,1% primiseră cel puțin o doză de vaccin anti-Covid. Voluntarii au fost împărțiți în două grupuri: unul a folosit spray cu azelastină de trei ori pe zi, timp de aproximativ 56 de zile, iar celălalt un spray placebo. Testările pentru Covid-19 s-au făcut de două ori pe săptămână cu teste rapide antigen, iar rezultatele pozitive au fost confirmate prin PCR.

Rezultatele obținute

Doar 5 dintre cei 227 de participanți (2,2%) din grupul cu azelastină au fost testați pozitiv la Covid-19, comparativ cu 15 din 223 (6,7%) în grupul placebo. De asemenea, durata medie a testului pozitiv a fost mai scurtă: 3,40 zile în grupul cu azelastină față de 5,14 zile în grupul placebo. Cercetătorii au constatat și o protecție suplimentară împotriva altor virusuri respiratorii. În grupul care a folosit azelastină, doar 19 din 227 de participanți (8,4%) au avut infecții confirmate cu alte virusuri, comparativ cu 42 din 223 (18,8%) în grupul placebo. Numărul mediu de zile de boală raportate a fost mai mic: 1,73 față de 2,75.

Interpretarea rezultatelor de către specialiști

Potrivit profesorului asociat Leana Wen de la Universitatea George Washington, studiul a fost bine conceput și arată un efect protector al spray-ului cu azelastină împotriva SARS-CoV-2 și a altor virusuri respiratorii. Ea a subliniat că reducerea riscului este comparabilă cu alte metode de prevenire, precum vaccinarea la zi. De asemenea, faptul că azelastina este accesibilă, ieftină și are un istoric lung de siguranță reprezintă un avantaj semnificativ.

