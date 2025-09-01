Scandal la bordul unei aeronave Bruxelles-București! Un român a creat panică printre pasageri: „Rușine, vaccinaților!"

Un română a creat haos la bordul unei curse WizzAir care  circula pe ruta Charleroi (Bruxelles)-Otopeni. Incidentul s-a produs cu 40 de minute înainte ca avionul să aterizeze pe aeroportul din București. Bărbatul a început brusc să țipe și a devenit violent verbal cu echipajul. „I want cash, no card” („Vreau cash, nu card”) sau „De ce nu sunt buni banii mei”, a strigat bărbatul. Acesta a fost imobilizat cu greutate și preluat de poliție odată ce avionul a aterizat pe aeroportul din Capitală.

Incidentul s-a produs luni la bordul unei avion ce care circula pe ruta Bruxelles-Otopeni. Deși însoțitorii de bord au încercat să-l calmeze pe bărbat, acesta a continuat să înjure și să amenințe. A fost nevoie de intervenția pasagerilor pentru a-l imobiliza.

„S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost imobilizat în scaun cu mai multe centuri de siguranță”, a povestit un martor pentru HotNews.ro. Întregul incidentul a durat aproximativ 20 de minute.

Pasagerul, care părea să fie sub influența alcoolului, a continuat să strige și să amenințe și după ce a fost imobilizat. El a strigat către pasageri „vaccinaților” și alte mesaje  împotriva vaccinului anti-Covid, LGBT sau a Uniunii Europene. 

După aterizarea pe aeroportul Otopeni, în jurul orei 12.00, polițiștii au urcat la bordul aeronavei și l-au escortat pe bărbat afară din avion înainte ca restul pasagerilor să coboare.