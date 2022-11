„Abordarea mea cu pacientii mei este aceea de a schimba treptat unii factori. Avem o vointa limitata si cu cat schimbam mai multe lucruri, cu atat ne este mai greu”, declara medicul psiholog Ryan Fuller pentru Insider.

Eliminarea unor obiceiuri nocive, in special acelea care stimuleaza centrele de rasplata ale creierului, necesita timp si effort, potrivit andreearaicu.ro.

Iata cateva strategii la care psihologii apeleaza in cazul persoanelor care vor sa slabeasca si sa isi schimbe dieta:

Cum sa renunti la o dieta nesanatoasa

„Eu le recomand oamenilor sa nu o numeasca dieta. Acest cuvant aduce tot felul de emotii negative si asteptari, cum ar fi restrictiile si regulile”, spune medicul psiholog Kimberly Daniels, care este specializat in probleme de greutate si alimentatie excesiva.

Specialistul spune ca atunci cand vrem sa renuntam la obiceiuri nocive, trebuie sa ne gandim la ele ca la o metoda de self care.

„Obiceiul de a manca multa inghetata in fiecare seara poate fi definit foarte usor ca un obicei negativ, dar oamenii fac asta pentru a se simti mai bine si a-si oferi o stare de confort. Deci este ca o metoda de self care. Este o alegere care nu iti aduce nimic bun, dar este totusi un tip de self care”, spune experta.

Ea recomanda sa incerci sa descoperi de ce apelezi la astfel de obiceiuri. De exemplu, daca mananci inghetata in fiecare seara, intreaba-te de ce faci acest lucru. Ce incerci sa eviti? De la ce incerci sa iti distragi atentia?

Dupa ce iti intelegi mai bine motivele, poti sa tintesti adevarata cauza a comportamentului negativ si sa il elimini. De exemplu, daca mananci inghetata in fiecare seara pentru ca te simti singura, incearca sa afli cum iti poti extinde conexiunile sociale, spune Daniels.

Urmeaza o strategie pentru a adopta obiceiuri alimentare sanatoase

Conteaza foarte mult abordarea si modul tau de gandire atunci cand vrei sa iti formezi noi obiceiuri alimentare sanatoase. Incearca aceste trei sfaturi recomandate de psihologi:

Gestioneaza-ti asteptarile

„Descopar adesea ca oamenii simt ca nu merita ceva mai bun. Foarte multi oameni au o parere proasta despre ei insisi”, spune psihologul. De aceea, atunci cand iti dezvolti noi obiceiuri, este important ca acestea sa nu fie doar bune, ci sa te si faca sa te simti bine.

Pentru a obtine acest lucru, este esential sa ai asteptari adecvate. De exemplu, Daniels spune ca fericirea este una dintre asteptarile celor care vor sa slabeasca. Dar acestia renunta daca fericirea nu apare. Din aceasta cauza este important sa fii realista si sincera cu tine in privinta a ceea ce vrei sa obtii prin adoptarea unei diete sanatoase.

Stabileste-ti teluri realiste

Trebuie sa ai unele teluri realiste cand vine vorba de implementarea noilor obiceiuri alimentare. Daca te incarci cu prea multe schimbari dintr-odata, te vei simti coplesita.

„Eu spun intotdeauna ca pasii mici si constanti te ajuta sa ajungi la linia de sosire. Dietele traditionale nu te ajuta pentru ca iti cer sa faci 27 de schimbari, toate in acelasi timp. Este imposibil”, spune Daniels.

Ea recomanda sa alegi unul sau doua aspecte ale alimentatiei tale pe care vrei sa le schimbi si sa nu faci alte modificari pana cand nu le-ai rezolvat pe acestea.

Incearca sa adaugi alimente, nu sa le elimini

Cand incepi sa faci schimbari de alimentatie, incearca sa te concentrezi pe adaugarea unor alimente sanatoase si nu asupra eliminarii celor nesanatoase. Eliminarea unor alimente te face sa simti ca iti lipseste ceva, in timp ce adaugarea altora iti ofera un sentiment de reusita.

Cum sa mentii pe termen lung noul plan alimentar

Atunci cand incepi un nou plan alimentar, este posibil sa ai unele zile in care nu iti respecti dieta sau consumi prea multe alimente la care incerci sa renunti. Daca se intampla acest lucru, Fuller spune ca cel mai bun lucru pe care il poti face este sa revii la dieta ta, in ziua urmatoare. Nu trebuie sa presupui ca totul a fost pierdut.

„Nu este ca si cum o zi sau o saptamana in care ai deviat de la planul tau va schimba total rezultatul. Pur si simplu incetineste sau intarzie rezultatele cu cateva zile. Eu ii ajut pe pacientii mei sa practice autocompasiunea si acceptarea, chiar si atunci cand fac o greseala. Ii invat ca o pot lua de la capat in ziua urmatoare”, spune psihologul.

Daniels explica faptul ca la inceputul planului alimentar vei fi foarte constienta de tot ceea ce mananci. De asemenea, trebuie sa exersezi mancatul constient. Sa te gandesti daca iti este cu adevarat foame si de ce alegi sa mananci atunci cand nu iti este.

Iar daca descoperi ce anume declanseaza acele mici scapari care te fac sa deviezi de la planul tau, te ajuta sa le eviti in viitor.