Trei românce, în Academia americană de Film și cu drept de vot la premiile Oscar. Ce spune ministrul Culturii

Academia de film americană a publicat marţi lista cu cei 819 noi membri invitaţi să i se alăture în acest an, compusă din 45% femei şi 36% reprezentanţi ai minorităţilor etnice. Cei 819 noi membri sunt artiști şi directori executivi.

Printre noii membri care vor avea drept de vot la premiile Oscar sunt cineastele Monica Lăzurean-Gorgan (invitată la categoria "documentar" pentru producţiile "Doar o răsuflare"/"A Mere Breath" şi "Chuck Norris vs. Communism"), Bianca Oana (invitată la categoria "documentar" pentru producţiile "Colectiv" şi "Stingeţi becurile"/"Turn off the Lights") şi Mihaela Orzea (invitată la categoria "efecte vizuale" pentru producţiile hollywoodiene "Ant-Man and the Wasp" şi "The Huntsman: Winter\"s War").

Numirea celor trei cineaste în Academia a determinat și o reacție din partea Ministerului Culturii.

„Prezenţa celor trei românce ca membri cu drept de vot ai Academiei de film americane (AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, demonstrează, încă o dată, faptul ca sectorul cultural românesc beneficiază de o resursă umană foarte pregătită”, precizează vineri Ministerul Culturii.

„Monica Lăzurean-Gorgan, Bianca Oana şi Mihaela Orzea sunt cele trei românce care au fost invitate să se alăture membrilor cu drept de vot ai Academiei de film americane (AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar. Acest lucru demonstrează, încă o dată, faptul că sectorul cultural românesc beneficiază de o resursă umană foarte pregătită, ale cărei performanţe sunt recunoscute şi apreciate la nivel mondial. Ne exprimăm convingerea că ne vor reprezenta ţara cu cinste şi le urăm mult succes!”, transmit reprezentanţii Ministerului Culturii într-un mesaj pe Facebook.