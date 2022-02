Care2.com notează care sunt cele mai nocive alimente cu care îţi poţi hrăni corpul. Unele te vor uimi!



1. Popcorn la microunde



Persoanele care lucrează în fabrici de ambalat popcorn au dezvoltat, în timp, o formă extrem de rară de cancer pulmonar din cauza fumului inhalat. Sigiliul pungilor conţine acid perfluorooctanoic (PFOA), o substanţă care produce alte forme de cancer sau infertilitate. În plus, popcornul preparat la cuptorul cu microunde are un conţinut extrem de ridicat în grăsimi rele şi sodiu. În schimb, cel făcut în casă, după metoda “tradiţională”, este un aliment sănătos.



2. Mere tratate cu pesticide



Pentru că nu sunt rezistente la dăunători, merele sunt stropite cu o cantitate tot mai mare de pesticide. Acelaşi tratament este aplicat şi pentru a rezista mai mult în magazine.



3. Sucuri acidulate



Potrivit unor studii, consumul de băuturi carbogazoase este direct responsabil de apariţia bolilor cardiovasculare, cancerului, depresiei şi obezităţii. Sucurile dietetice nu fac excepţie de la această regulă!



4. Chipsuri



Majoritatea produselor conţin extrem de mult sodiu şi o cantitate mare de grăsimi. Chipsurile sunt pline de acrilamidă, o substanţă responsabilă de producerea mai multor forme de cancer şi infertilitate. Aceeaşi substanţă se întâlneşte şi în cartofii prăjiţi.



5. Roşii la conservă



Gustul nici nu se compară cu cel al roşiilor naturale! În plus, conservele conţin Bisfenol A (BPA), substanţă extrem de nocivă, care produce malformaţii ale fătului, boli cardiovasculare, obezitate, diabet, probleme cu glanda tiroidă şi divesre forme de cancer. Folosirea substanţei a fost interzisă în fabricarea sticluţelor pentru biberoane. Foloseşte roşii proaspete sau, dacă este nevoie, alege suc de roşii îmbuteliat în recipiente din sticlă.



