„ În cazul infracțiunii de răsturnare a ordinii constituționale legea (un ghid CSM) interzice expres procurorilor să divulge acte din dosar sau rechizitoriul către presă sau public.”, a scris avocatul, subliniind că astfel de informații pot fi comunicate doar în condiții strict reglementate.

Neacșu consideră că expunerea publică a unor detalii din anchetă, fără ca acestea să fie probate în instanță, poate semnala și o serie de presiuni exercitate asupra procurorului general.

"Pare că președintele României tocmai l-a reevaluat pe procurorul general Alex Florența, de a cărui activitate era complet nemulțumit pană acum.

Nu mai are importanță că rechizitoriul este un act de urmărire penală iar urmărirea penală este secretă, acesta neajungând nici măcar la instanța de judecată, Nicușor Dan cere insistent presei să divulge și să disemineze cât mai extins date și informații din acesta", a explicat Neacșu.

Reacția avocatului vine după ce Alex Florența a susținut, în contextul dosarului Georgescu-Potra, că în România ar exista companii finanțate din surse rusești și conturi online care folosesc tehnici de inginerie socială pentru a influența procesul electoral — afirmații făcute