Ingrediente:

Pentru piureul de dovleac:

400 g dovleac plăcintar

1 lingură zahăr brun

½ linguriță scorțișoară

un praf de nucșoară.

Pentru crema de mascarpone:

250 g mascarpone

200 ml smântână lichidă pentru frișcă (neîndulcită)

3 gălbenușuri

80 g zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță scorțișoară

1 lingură lichior Amaretto sau rom (opțional).

Pentru asamblare:

200 g pișcoturi Savoiardi

150 ml cafea tare

1 linguriță cacao pudră pentru decor

2 linguri frișcă pentru decor (opțional).

Mod de preparare

Mai întâi vei coace dovleacul tăiat cuburi la 180°C, până devine moale și ușor caramelizat la margini. Pasează-l fin cu blenderul și amestecă-l cu zahărul brun, scorțișoara și nucșoara. Lasă-l să se răcească complet — aroma se va intensifica odată cu răcirea.

Cum prepari Tiramisu cu cremă de dovleac

După ce ai pregătit dovleacul copt și s-a răcit, poți prepara crema. Pune gălbenușurile într-un bol așezat pe baie de aburi și amestecă-le cu zahărul pudră până se deschid la culoare și obții o cremă densă. Apoi scoate bolul din baia de aburi și lasă compoziția să se răcească. Într-un bol separat, bate smântâna lichidă până când se transformă în frișcă fermă.

Încorporează în gălbenușuri mascarponele, extractul de vanilie, scorțișoara și, dacă dorești, lichiorul. Apoi adaugă piureul de dovleac rece și frișca bătută. Amestecă ușor cu spatula, până când obții o cremă aerată și fină.

Pentru asamblarea desertului prepară o cafea tare și las-o să se răcească. Apoi trece rapid fiecare pișcot prin cafeaua rece. Nu le lăsa să se înmoaie prea mult. Așază un strat de pișcoturi într-un vas de sticlă sau în pahare individuale.

Pune un strat generos de cremă de dovleac, apoi repetă: pișcoturi – cremă, terminând cu un strat gros de cremă.

Presară deasupra cacao pudră cernută fin. Iar pentru un plus de farmec poți adăuga și un praf de scorțișoară. Opțional merg adăugate și câteva fâșii subțiri de dovleac confiat ori frunze de mentă.

Lasă deliciosul Tiramisu cu cremă de dovleac la frigider pentru aproximativ 4 ore (ideal peste noapte), pentru ca aromele să se întrepătrundă perfect.

sursa: Hello Taste