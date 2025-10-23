Femeia, prezentată ca „ghicitoare”, ar fi convins numeroși pensionari austrieci că sunt urmăriți de blesteme și că doar ritualurile ei le pot salva viața. Prejudiciul total depășește 1,8 milioane de euro, potrivit autorităților.

Protagonista și complicii săi

Dona D., în vârstă de 29 de ani, a intrat în atenția procurorilor sub denumirea „Anna, ghicitoarea din Viena”. Conform heute.at, ea ar fi acționat împreună cu Mariana M., mama soțului ei, în vârstă de 44 de ani, dispărută în prezent, și alți membri ai clanului pentru a crea un adevărat sistem de escrocherii.

Sub pretextul „curățării aurei” și „înlăturării blestemelor”, victimele, majoritatea pensionari vulnerabili psihic, ar fi fost convinse să cedeze sume importante de bani, bijuterii și aur.

Sumele incredibile implicate

Potrivit rechizitoriului, doar o victimă i-ar fi oferit, în mai multe tranșe, peste 514.000 de euro, incluzând 210.000 de euro cash, bijuterii în valoare de peste 100.000 de euro și aur în valoare de 200.000 de euro. Clanul locuia într-o vilă de lux lângă Viena, însă Dona D. primea în continuare ajutor social de la stat, în valoare de 1.945 de euro pe lună.

Comoara ascunsă în vilă

Anchetatorii au descoperit că vila „ghicitoarei” adăpostea adevărate comori: 25 de kilograme de aur, bijuterii și pietre prețioase, 6 milioane de euro cash în diferite valute și un seif secret amplasat în piscina betonată. Într-un garaj din Wiener Neudorf, poliția a găsit 14 mașini de colecție, printre care un Mercedes placat cu aur, ilustrând opulența grupării.

Banca acuzaților

Pe banca acuzaților vor sta, alături de Dona D., fiul acesteia, tot în vârstă de 29 de ani, și fostul soț, 47 de ani, care ar fi fost responsabil cu partea logistică a clanului. Cei trei sunt acuzați de fraudă gravă în formă continuată, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

Un proces urmărit cu atenție

Dosarul, pregătit cu atenție luni de zile, este considerat unul dintre cele mai complexe cazuri de escrocherie spirituală din Austria ultimilor ani. Procurorii susțin că probele sunt „copleșitoare”. Mariana M., figura centrală a clanului, rămâne în continuare dispărută.

