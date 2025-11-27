Decizia instanței elene nu este definitivă și nici nu a fost motivată, deocamdată.

Fostul edil a declarat încă din luna octombrie că va contesta în instanță eventuala sa extrădare, afirmând că dosarul în urma căruia a fost condamnat ar fi fost comandat politic.

Fostul edil al Capitalei a fost condamnat definitiv, în anul 2022, pentru mai multe fapte de corupție, după ce a primit 25.000 de euro la locuința sa din Ciolpani de la un fost șef al Administrației Cimitirelor.

Sorin Oprescu, lăsat LIBER! Fostul edil a REFUZAT extradarea, pe motiv că are probleme de sănătate: când vor lua magistrații o decizie