Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România, autoritățile din Grecia nu și-au dat avizul – SURSE

Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, nu va fi extrădat din Grecia. Instanța elenă nu a aprobat solicitarea făcută de autoritățile române, au indicat surse citate de Realitatea Plus.

Decizia instanței elene nu este definitivă și nici nu a fost motivată, deocamdată.

Fostul edil a declarat încă din luna octombrie că va contesta în instanță eventuala sa extrădare, afirmând că dosarul în urma căruia a fost condamnat ar fi fost comandat politic.

Fostul edil al Capitalei a fost condamnat definitiv, în anul 2022, pentru mai multe fapte de corupție, după ce a primit 25.000 de euro la locuința sa din Ciolpani de la un fost șef al Administrației Cimitirelor.

