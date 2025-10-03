Procurorii au stabilit că între 2022 și mai 2025, suspectul a fabricat două bombe artizanale de mici dimensiuni. Acestea au fost testate atât în casă, cât și în zonele apropiate, fiind filmate chiar de el.

„În prealabil, inculpatul a accesat mai multe site-uri pentru a se documenta cu privire la fabricarea și folosirea de explozivi, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici și metode specifice de săvârșire a unui act de terorism, în scopul de a pregăti și săvârși un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane și inducerea unei puternice stări de panică în rândul populației”, se arată în comunicatul DIICOT.

În aceeași perioadă infracțională, între luna august și 2 octombrie 2025, bărbatul a realizat alte două dispozitive explozive artizanale. Acestea au fost descoperite și ridicate de anchetatori în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său.

Materiale inflamabile și sute de petarde în locuință

Cercetările au dus la identificarea mai multor recipiente cu substanțe chimice, alături de un stoc impresionant de materiale pirotehnice. În total, peste 630 de petarde și obiecte explozive au fost ridicate din casa bărbatului.

Procurorii au mai arătat că acesta păstra și materii inflamabile, toate cu scopul de a construi noi bombe artizanale.

Radicalizare prin accesarea de propagandă teroristă

Verificările asupra mediului online frecventat de inculpat au evidențiat un consum constant de materiale de propagandă extremistă. Pe dispozitivele sale electronice au fost găsite documente și fișiere descărcate, păstrate pentru a-și însuși ideologia teroristă.

„Cercetările au relevat că inculpatul a accesat online, în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă și a deținut astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare”, precizează DIICOT.

Sprijin din partea SRI și a forțelor de ordine

Operațiunea a fost derulată cu sprijinul Serviciului Român de Informații, care are atribuții în prevenirea și combaterea terorismului. Alături de procurori au participat polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud și jandarmi ai Inspectoratului Județean de Jandarmi.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj a fost sesizat cu propunerea ca bărbatul să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

