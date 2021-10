Medicii incearca sa faca fata zecilor de pacienti. Din pacate, multi ajung la spital in stare foarte grava. Intr-o interventie la Realitatea PLUS, managerul Spitalului Judetean Ploiesti, Bogdan Nica, a declarat ca unitatea medicala cu greu mai face fata fluxului crescut de pacienti Covid. Pe langa acestia, spitalul trebuie sa trateze si urgente medicale.

"Facem fata cu foarte mare greutate. In cea mai mare parte a Unitatii de Primiri Urgente sunt pacienti Covid, pe oxigen, cu probleme foarte grave, peste 80 sunt pacienti Covid, peste 40 non-covid, in asteptarea unui pat. Mai apare o problema: preferam sa-i tinem aici pentru ca au foarte mare nevoie de oxigen. Sunt situatii pe care le rezolvam punctual, cu foarte mare greutate, pentru ca aici vin urgente din tot judetul. Suntem la limita, suplimentam oxigenul. Ttinem geamul deschis si aerisit. Este foarte greu, mai ales cand vezi atata suferinta si moarte in jur nu e usor. E un stres foarte mare pentru toti. Suplimentam containere cu frig, azi speram sa dam in folosinta o morga noua pe care am facut-o cu mare urgenta", a spus Bogdan Nita.

In ciuda apelului autoritatilor, spune Nica, bolnavii Covid ajung la spital de multe ori mult prea tarziu.

"O frustrare foarte mare pe care mi-o spun colegii, bolnavii vin dupa 10-14 zile de evolutie cand, la multi dintre ei, plamanul e plin de boala si ne este imposibil sa ii mai salvam. Am dori sa lucram in alte conditii. Vaccinarea este singurul lucru care ne poate salva din nenorocirea asta care s-a abatut peste Romania", a mai spus Nita.