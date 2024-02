Tranziția lui Pluto prin Univers este mai mult decât spectaculoasă și asta pentru că îi ia cel putin 20 de ani să treacă de la o zodie la alta. Tocmai de aceea, fiecare aspect astral pe care planeta supranumită Lordul întunericului îl face devine eveniment unic în viață. Pentru a ne face o idee despre această unicitate, trebuie luat aminte faptul că, de exemplu, Pluto a fost în Balanță între 1728 și 1738, apoi între 1971 și 1984. Scorpionul a fost tranzitat de Pluto în perioadele 1738-1749 și 1984 -1995. Pluto în Săgetător am avut între 1749 și 1762 and 1995 și 2009. Regele lumii de dincolo s-a mutat pentru prima dată în Capricorn în 25 ianuarie 2008. Ca de fiecare data, Pluto își urmează cursul direct și retrograd în Capricorn până în 19 noiembrie 2024, când va intrat definitiv în Vărsător, până în 8 martie 2043.

Conjuncție Marte-Pluto după 200 de ani

Acestea sunt motivele pentru care considerăm conjuncția dintre războinicul Marte și Lordul întunericului Pluto din 14 februarie 2024 un eveniment unic în viață. Deși cele două planete s-au mai întâlnit pe cer, au făcut-o în alte zodii. Această conjuncție în Vărsător s-a petrecut ultima dată acum aproximativ 200 de ani.

Așadar, pe 14 februarie 2024 avem o Zi a Îndrăgostiților cu artificii. Marte este conjunct cu Pluto la 0° Vărsător! Aniversările sau celebrările pot fi momente de mare bucurie, sau dimpotrivă, de mare provocare. Dacă viața noastră în general, sau în particular, nu corespunde așteptărilor noastre ideale, putem deveni frustrați sau dezamăgiți.

Pluto cu siguranță va apăsa pe butoanele lui Marte. Avem o alegere de făcut – putem folosi această energie imensă pentru a alimenta conflictele SAU pentru a alinia acțiunile noastre cu circumstanțele noastre.

Când suntem închiși, trăim într-o buclă și suntem deconectați de realitate. Această deconectare este ceea ce creează suferință. În schimb, când suntem pe deplin conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, observăm indicii subtile, ne aliniem cu fluxul vieții și pur și simplu “știm” ce să facem.

Începe vâltoarea transformărilor

În această săptămână, Marte și Pluto se reunesc în Vărsător pentru prima dată în câteva secole și începem un ciclu complet nou. Marte este războinicul, iar Pluto este zeul lumii de dincolo, al transformării și al puterii. Împreună, acestea conturează perseverența, hotărârea. În Vărsător, această determinare este intelectuală, tehnologică și posibil colectivă: un semn distinctiv al strategului suprem.

Vărsătorul este un semn care nu se grăbește. Este ceea ce numim „fix”, adică iubește certitudinea. Dar acest lucru nu este doar un trăsătura de personalitate. Se datorează modurilor riguroase în care Vărsătorul își aplică energia mentală. Marte în acest semn este un duel cu o cunoaștere profundă a sistemului în care luptă. Planul său de luptă este meticulos și diferit de al oricui altcuiva.

Această combinație Marte-Pluto ne cere să reconsiderăm ce studiem, cum ne cheltuim energia și dacă ne va ajuta să îndeplinim scopul. Este un semn de sus pentru a lua în serios pregătirea noastră intelectuală, astfel încât să avem o șansă bună să inteligentă pe tirani și huliți, fiind (cel puțin) un pas înainte de antichitățile lor și refuzând răspunsuri predefinite și perfecte. Pluto se murdărește, iar Marte știe că a fi marcat de luptă înseamnă să trăiești. Împreună, ne reamintesc că schimbările durabile necesită să ne confruntăm și să fim provocați.

Orice e posibil cu Marte și Pluto în Vărsător

Evenimentele mondiale care au loc acum sunt un indicator pentru ceea ce se va dezvolta și se va aprofunda pe măsură ce aceștia fac mai multe conjuncții în Vărsător în următorii câțiva zeci de ani (cunoscuți și ca timpul lui Pluto aici). În viețile noastre personale, semnalează începutul unui nou ciclu în zonele hărților noastre care conțin Vărsătorul.

În primul rând, ni se cere tuturor să începem antrenamentul, să ne extindem înțelegerea despre tipul de strategie pe care trebuie să o dezvoltăm și să ne gândim la ce ar putea însemna să fim atât de determinați în misiunea noastră încât obstacolele și eșecurile să ne întărească hotărârea și să ne inspire să ne ascuțim abilitățile. Talentul Vărsătorului este că percepe ceea ce alții nu reușesc să recunoască, iar în acest semn, Marte știe cum să folosească acest lucru în avantajul său. Să urmăm exemplul.

Intră în scenă și planeta iubirii, Venus

Conjuncția pornită în 14 februarie se menține până pe 25 februarie 2024, suficient timp ca în joc să intre și planeta iubirii, Venus. Ea intră în Vărsător în 16 februarie, iar în 19 februarie va forma conjuncție cu Marte și cu Pluto. Întâlnirea celor trei creează energii puternice de transformare și aduce experiențe captivante și intense.

Dorința de a schimba ordinea existentă și de a reconstrui lumea în propriul nostru mod este o forță puternică care poate duce la transformări la scară largă. Alinierea dintre Venus, Marte și Pluto în horoscop poate declanșa evenimente de impact în viața oamenilor. Nu sunt excluse cereri în căsătorie neașteptate și locații de nuntă neconvenționale.

Efectele asupra zodiilor în 14 februarie

BERBEC

Nu ai nevoie sa spui nimanui cum ai ajuns la o anumita concluzie. Totusi, daca asta implica o relatie sau banii, atunci este totul la mana instinctelor tale. Cineva iti poate face multe promisiuni, dar daca tu simti ca nu intentioneaza sa le si urmeze, atunci probabil ca ai dreptate si ar fi cazul sa iti retragi si tu implicarea. Mergi inainte doar cu ce se simte intuitiv ca fiind bine pentru tine.

TAUR

Daca tii distanta de cineva cu care ai avut diferite neintelegeri, ai putea pierde sansa sa descoperi de ce. Uneori neintelegerile apar pentru ca sunt conflicte de valori. Dar in acest caz, ar putea fi ca tu simti adanc ca ai ceva de invatat din aceste situatii. Daca abordezi persoana si incepi o conversatie, legatura poate creste frumos si special in timp. Poate ca aveti ceva de invatat unii de la altii.

GEMENI

Poate fi timpul sa iei o decizie si inca una care ar putea avea chiar o influenta importanta pe drumul tau viitor. Te-ar putea ajuta sa discuti cu cineva ce iti poate oferi o ghidare. Singurul lucru ce te poate opri este mandria, mai ales ca poti crede ca ai deja toate raspunsurile. Niciunul din noi insa nu este chiar atoatestiutor. Discutand aceste aspecte, te vei simti mult mai increzator dar si conectat.

RAC

Cineva ar putea fi putin invidios pe tine iar asta poate iesi in evidenta in conversatii sau in moduri mai putin evidente. Abordarea ta ar putea schimba lucrurile si relatia in bine doar daca iti faci timp sa vorbesti si sa impartasesti toate acele aspecte care sunt speciale despre persoana aceasta. Opinia sa despre tine se poate schimba dramatic dupa discutie si din acest motiv poate deveni un prieten de mare ajutor pentru tine.

LEU

Ar putea parea ca lucrurile capata o turnura neasteptata cu cat te straduiesti mai tare, iar asta ar putea fi valabil in special in relatiile tale. Cineva probabil nu se tine de promisiuni si este dificil sa ii faci ceva. Ar fi cel mai intelept sa il lasi in afara planurilor tale deocamdata si sa mergi mai departe cu propriile treburi, pentru ca vei face mai multe asa. Iar in cateva zile, vei fi surprins cum evolueaza lucrurile.

FECIOARA

Ar putea fi timpul sa schimbi din anumite obiceiuri care sunt parte din viata ta de ceva timp iar unele schimbari neasteptate din rutina pot fi un catalizator in acest sens. Unele dintre ele pot fi asa de inradacinate, incat idea de a face lucrurile diferit sa iti para de neconceput. Totusi, de fiecare data cand rupi un tipar, asa cum se poate intampla in zilele urmatoare, devine mai usor sa faci lucruri dupa noul model.

BALANTA

Azi ai putea fi tentat sa faci o cumparatura la care te gandesti de ceva timp, dar fa asta doar dupa ce ai analizat totul bine, scrie SfatulParintilor. Ceva poate parea grozav in cataloage sau online, dar a-ti fi in proprietate si a-l folosi sa fie cu totul altceva. Verifica cronicile, pentru ca te pot ajuta mult sa eviti sa cazi intr-o capcana. Studiaza bine, poate alegi altceva mai practic si mai convenabil financiar.

SCORPION

Azi poti ajunge sa te indoiesti de tine chiar cand lucrurile par a merge pe calea ta tocmai bine, iar daca asta descrie exact cum te simti, inseamna ca sunt acolo niste emotii vechi din trecut ce clocotesc dorind sa iasa la lumina. Permite-le sa treaca fara sa le judeci in loc sa opui rezistenta. Iti este de mai mare folos asa. Incepand din weekend, viata ti se va parea mai putin intensa, macar si pentru ca focusul astral se va muta spre sectorul tau pentru noi oportunitati.

SAGETATOR

Tu esti in general conectat bine la scopurile tale si stii incotro te indrepti. Insa chiar si asa, ca sa fii cu adevarat fericit, ceva poate ca are nevoie sa se schimbe. Ii poti intreba pe altii opinia lor, dar simti ca facand asa ai putea avea parte de presiune sa iei in calcul ideile lor. Zilele care vin te inspuira sa te gandesti cu atentie la tot, pentru ca ceea ce pare de dorit acum, poate sa nu mai fie valabil saptamana viitoare.

CAPRICORN

Daca doresti sa captezi atentia altei persoane, atunci ai putea pune problema unui ultimatum. Insa este bine sa fii prudent. Este real ca unele subiecte chiar impun nevoia unei discutii, deci sa incurajezi asta poate fi un bun pas pentru rezolvarea unei dileme. Este mai bine sa te gandesti de mai multe ori ceea ce ai de gand sa spui, in loc doar sa te arunci cu capul in fata si cine stie ce sa iasa.

VARSATOR

Daca esti dornic si nerabdator sa explorezi o oportunitate, sunt anumite aspecte pe care ar putea fi nevoie sa le depasesti. Orice iti blocheaza progresul poate fi cauzat de amintiri captive in mintea subconstienta care te-au tinut subtil pe loc. Chiar si asa, optiuni pline de entuziasm te pot astepta dupa ce iei decizia sa lucrezi asupra acestor aspecte si sa lasi trecutul in urma.

PESTI

Nu este mereu posibil sa conduci tu si tot ce poti face uneori este sa speri ca cei care iau deciziile stiu ce fac. Influentele curente astrale pot genera o vreme de schimbari rapide de idei, credinte sau aliante. Si din acest motiv, poti avea oportunitatea sa iti dezvolti flexibilitatea in timp ce ramai si autentic fata de tine insuti, chiar daca asta inseamna o balanta foarte delicata.

