Germania schimbă radical direcția

Liderii germani au stabilit un plan de recrutare a tinerilor în armată, după dezbateri lungi în coaliția de guvernare. Potrivit ministrului apărării, decizia fără precedent a fost cauzată de situația fragilă a securității internaționale, în special comportamentul agresiv al Rusiei.

Acesta a declarat că sporirea numărului de militari este la fel de importantă ca reînarmarea Germaniei pe scară largă, hotărâtă după invazia pornită de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Planul masiv de recrutare are ca obiectiv înrolarea anuală a 40.000 de tineri.

Toți bărbații de 18 ani vor fi obligați să completeze un chestionar care va stabili cât sunt de apți și disponibili pentru armată, în timp ce pentru femei acest proces rămâne unul voluntar.