„Analiza pe care PSD a făcut-o până acum asupra proiectelor de lege concepute de Ministerul Educației a evidențiat necesitatea corectării câtorva chestiuni cheie, definitorii pentru viitorul copiilor. PSD insistă ca de această dată să fie o dezbatere temeinică!”, scria Florin Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației, pe Facebook.

Imediat după postare, Florin Lixandru s-a trezit cu atribuțiile suspendate. Decizia a fost semnată chiar de ministrul Educației, Ligia Deca.

Social-democratul spune că decizia a fost luată tocmai pentru că ar fi criticat modificările legilor educației care nu au fost puse încă în transparență publică de către minister.

"Când am ajuns în birou, a dus și ordinul de retragere, am semnat de luare la cunoștință și așteptăm noi dispoziții. Nu am ce să fac, este un ordin de ministru. Ordinul se execută, nu se discută. Este un pachet de legi extrem de important pentru viitorul societății românești care, din punctul meu de vedere, necesită o amplă dezbatere", a mai spus acesta.

Subiectul a aprins spiritele în coaliția de guvernare.

"Daca doamna ministru a facut acest lucru pentru că domnul Lixandru a spus că are alte păreri în ceea ce privește legile, ne aflăm în fața unui fenomen, eu credeam că e uitat", a spus Marcel Ciolacu.