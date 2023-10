Un român a postat un mesaj pe grupul de Facebook "Comunitatea Românilor din Munchen", în care își arată nedumerirea cu privire la faptul că, deși sunt apartamente goale, nemții sunt foarte selectivi în ceea ce privește chiriașii.

"Salutare grup, am și eu o întrebare. De ce se găsesc greu chirii in Germania? Caut de la începutul anului și nimic, am vizitat apartamentele și proprietarul a spus că trebuie să mai vină și alții la vizionarea apartamentului, chiar nu înțeleg de ce fac nemții așa, pe ce criterii se bazează ei , că sunt multe apartamente goale și nu închiriază la oricine(in special la români). Mulțumesc!", a scris el pe grupul menționat.

O româncă îi răspunde și îi explică faptul că e vorba de încrederea pe care o are proprietarul.

"Cu cât înțelege ca ești foarte stabil financiar cu atât are mai multă încredere in tine, foarte logic. Probabil dacă tu ai avea un apartament de închiriat ai face la fel, te-ai asigura că persoana pe care o bagi înăuntru își permite să plătească lunar fără stres și că nu îți va distruge apartamentul. Întâlnirea cu proprietarul înainte de închiriere este extraordinar de importantă, el atunci își face o prima impresie despre viitorii chiriași".

Un IT-ist român mutat la Berlin, misiune imposibilă să găsească chirie

În ultimii ani, cazurile de români care și-au găsit extrem de greu chirie în Germania s-au înmulțit.

Una dintre aceste povești este cea a lui Andrei, un tânăr român care și-a adus familia în Germania în căutarea unor oportunități mai bune. Cu puțin timp în urmă, Andrei și soția sa au fost bucuroși să afle că aveau șansa de a lucra în industria IT din Berlin. Cu toate acestea, încercarea lor de a găsi o locuință adecvată s-a transformat rapid într-un coșmar.

"Am fost șocați de cât de dificil a fost să găsim un apartament în Berlin", spune Andrei, pentru ȘtiriDiaspora.ro. "Am văzut multe anunțuri pentru apartamente, dar majoritatea erau fie prea scumpe, fie deja rezervate înainte de a apuca să le vedem."