România, aproape de criza din 2007. Mugur Isărescu:” Trebuie să se evite dezmățul cheltuielilor”

Mugur Isărescu anunță scumpiri masive până la sfârșitul anului viitor. Guvernatorul Băncii Naționale a României spune că suntem aproape de o criză economică asemănătoare cu cea din 2007 și trebuie să facem tot posibilul pentru a o evita. Potrivit lui, reglajul se poate face doar cu pixul pe hârtie și cu multă grijă în cheltuielile viitoare.

”Politicienii vor stabili acea formulă de a distribui treptat, sustenabil, reducerea cheltuielilor sau creșterea veniturilor astfel încât să nu accentueze probleme sociale.

Am vorbit în Parlament și mă repet, am spus că există o formulă prin care putem să evităm austeritatea, pentru că acesta este un cuvânt care sperie. L-am folosit aici cuvântul, domnule, treptat strângem cureaua, un program de dietă, care nu înseamă neapărat austeritate. Programul negociat cu UE care înseamnă treptat, nu brutal, 0,7, maxim 1 procent anual de reducere a deficitului public.

Să nu mai fie dezmăț în ceea ce privește cheltuielile, nu austeritate, asta e prognoza. Nu arată rău, ceva mai rău decât anterior, să zicem, la final de perioadă de prognoză în loc de 3,1% - 3,4%.

În a doua jumătate a acestui an în loc de 3,8% – 4,6%, dar e făcută cu datele dinainte de 1 mai, nu cuprinde ce s-a întâmplat în perioada alegerilor și prognoza se poate modifica în mod sensibil.

Inflația vine în jos, e un lucru foarte bun, dar vom conlucra cu noul Guvern și vom găsi soluțiile optime. Trebuie să ducem treptat inflația în jos, bazată pe o reducere treptată, sustenabilă a deficitului, fără să avem recesiune economică. Temă grea”, a spus Mugur Isărescu.