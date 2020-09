Robert Negoiță: „Decizia de a părăsi PSD-ul a fost una corectă”

Robert Negoiță: „Continuă să se lupte singură doamna Firea. A avut un mandat foarte slab și încearcă să caute vinovați. (...) Dacă voiam aș fi rămas prin PSD, nu aș fi trecut prin calvarul din campanie. (...) Decizia de a părăsi PSD-ul a fost una corectă. (...) Am fost la sediul PSD. Eu îl respect pe domnul Ciolacu și apreciez că se luptă să reformeze acest partid. Dar nu cu astfel de oameni se reformează un partid. E nevoie de figuri noi, care să schimbe imaginea acelui partid. (...) Relația mea cu Victor Ponta e o relație bazată pe respect. Noi am avut o alianță pentru această campanie. Alegerile s-au încheiat, e fiecare pe cont propriu. (...) Noi ne limităm la cetățenii Sectorului 3. (...) Nefiind partid parlamentar, noi nu puteam avea reprezentanți în secția de vot. (...) Protocolul nostru a fost până la alegerile locale. Suntem pe propriul drum, le urez succes. (...) Consider că doamna Firea a avut un mandat foarte slab și nu merită să mai ia un alt mandat. (...) Nu putea să o împiedice guvernul să facă pasaje, să modernizeze transportul în comun. (...) Guvernul are partea lui de vină. (...) Trebuie să te pricepi la management, nu e suficientă comunicarea și publicitatea în cazul unui mandat de primar general. (...)”