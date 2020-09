Rareș Bogdan, la Realitatea PLUS: „Sunt convins că vom scoate minim 34% la alegerile parlamentare”

Rareș Bogdan: „Am luat nu mai puțin de 34%, PSD-30,8%. E vorba de o creștere cu 7% față de ultimele alegeri. (...) Sunt foarte mulțumit, la fel e și Ludovic Orban (...) Avem 1343 de primari. (...) E un scor istoric al PNL-ului. Am reușit să luăm 17 orașe reședință de județ. Și am luat 17 consilii județene. (...) Am reușit să îl îndepărtăm pe unul dintre cei mai toxici baroni, pe Marian Oprișan de la Vrancea. (...) Am o oarecare tristețe, că nu am reușit să îl îndepărtăm pe Ionel Arsene de la Consiliul Județean. (...) PSD-ul nu are decât Bacăul și Doljul din județele mari. (...) La Galați va trebui să mai luptăm. (...) După 30 de ani PNL-ul a luat Constanța. La Bihor am câștigat clar la CJ prin Ilie Bolojan. (...) Mâine dimineață la ora 8 avem prima ședință de campanie. (...) Mâine la ora 10 avem primul Birou Permanent Național. (...) Eu sunt convins că vom scoate minim 34% la alegerile parlamentare. (...) Mă aștept ca la alegeri să venim cu un proiect extrem de serios.”

Eurodeputatul PNL a vorbit și despre controversa măririi pensiilor, dar și despre o posibilă guvernare de Dreapta, construită în jurul Liberalilor.

Rareș Bogdan: „PSD în trei ani de guvernare au crescut pensiile cu 12%, noi le-am majorat o singură dată cu 14%. (...) Mă aștept ca CCR-ul, dominat de PSD, să se gândească și la România, nu numai la prietenii din PSD. (...) Eu vă asigur că vom găsi soluții. Nu vom arunca România în criză, vom acționa responsabil. (...) România va fi o țară în care se vor face investiții, vor veni bani europeni. (...) România va fi o țară care va crește. Vom avea grijă și de veniturile copiilor și de cele ale pensionarilor. (...) Avem nevoie de liniște și de majoritate parlamentară. (...) Eu îmi doresc ca în viitoarea guvernare de dreapta, în următorii 4-8 ani de zile, să fie cooptați și PMP și USR PLUS. Încă guvernarea se va face în jurul Partidului Național Liberal.”