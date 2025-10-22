Ritualul Eliberării și al Iertării

Așază-te în tăcere, aprinde o lumânare albă și scrie, pe o foaie de hârtie, tot ceea ce ești pregătită să lași în urmă: povești care s-au încheiat, relații care ți-au epuizat energia, temeri care nu îți mai servesc. Citește-le cu blândețe, apoi arde hârtia într-un bol de ceramică sau metal, urmărind cum flacăra le transformă în cenușă.

Simte cum, odată cu fumul, pleacă și greutatea din sufletul tău. Inspiră iertare, expiră eliberare. Lasă spațiul gol ca pe o pânză albă, pregătită pentru noua versiune a ta.

Ritualul Intențiilor în Echilibru

Luna Nouă în Balanță este guvernată de Venus — planeta iubirii, artei și armoniei. De aceea, intențiile stabilite acum prind rădăcini adânci, mai ales dacă sunt în rezonanță cu echilibrul. Scrie trei intenții clare: una pentru tine, una pentru relațiile tale și una pentru lume.

Așază hârtia sub o plantă, o frunză de salvie sau un cristal de cuarț roz. Închide ochii și imaginează-ți cum aceste dorințe se ridică spre Lună, învăluite într-o lumină roz-aurie, delicate, dar ferme.

Baia Purificatoare a Începuturilor

Transformă baia ta într-un templu al regenerării. Adaugă în apă sare de mare, petale de trandafir și câteva picături de ulei de lavandă. În timp ce te cufunzi în apă, imaginează-ți cum vechiul se dizolvă, iar noul se naște din tine.

Rostește în gând sau cu voce joasă:

„Mă deschid către tot ceea ce este menit pentru mine. Mă aliniez cu iubirea, echilibrul și frumusețea.”

Când termini, lasă apa să se scurgă și vizualizează cum duce cu ea toate energiile de care nu mai ai nevoie.

Cercul de Protecție și Centrare

După baie, unge tâmplele și încheieturile cu un ulei esențial — tămâie pentru curățare, patchouli pentru stabilitate sau santal pentru înțelepciune. Aprinde o lumânare albă și una neagră, simbolizând cele două fețe ale Balanței: lumina și umbra, începutul și sfârșitul.

Închide ochii și imaginează un cerc de lumină care te învăluie. În acest spațiu ești completă, protejată, liniștită. Lasă acest cerc să devină ancora ta energetică pentru zilele ce urmează.

