Joi, 18 ianuarie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la jocurile de duminică, 14 ianuarie, au fost acordate 30.759 de câştiguri în valoare totală de peste 2,84 milioane de lei.



Potrivit sursei citate, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report ce depăşeşte 24,86 milioane de lei (peste 4,99 milioane de euro), iar la Noroc sunt în joc premii totale de peste 7,77 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro).



De asemenea, la jocul Joker, categoria I, reportul "sare" de 23 milioane de lei (peste 4,65 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a sunt disponibili 259.000 de lei (circa 52.000 de euro).



În acelaşi timp, la Noroc Plus se consemnează un report în cuantum de peste 136.400 de lei (aproximativ 27.400 de euro), iar la Loto 5/40, la categoria a II-a, există un report de peste 109.200 de lei (circa 22.000 de euro). Totodată, la Super Noroc, la categoria I, reportul a trecut de 18.900 de lei.



Conform datelor Loteriei Române, la extragerea Loto 5/40 de duminică, 14 ianaurie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 707.116,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, Sector 3.



În plus, la Joker a fost câştigat premiul de categoria a III-a, în sumă de 78.986,30 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Turda, judeţul Cluj.