Potrivit sursei citate, temperatura de +22,4 C măsurată la Turnu Măgurele a fost înregistrată, astăzi, la ora 14.30. A doua cea mai mare temperatură înregistrată a fost de +21,7 C, la Bechet.

Cu aceste temperaturi, în sudul României era, astăzi, mai cald decât în sudul Spaniei și al Italiei. Doar în Grecia a mai fost la fel de cald.

Practic, valorile înregistrate sunt chiar și cu 15-17 grade mai ridicate decât temperaturile normale pentru mijloc de ianuarie.

Au fost stabilite recorduri absolute pentru ianuarie și la București, unde s-au înregistrat +20,4 C la Băneasa și +20,3 C la Filaret.

La câteva stații meteo s-au înregistrat + 21 de grade, și aici vorbim despre Alexandria, Zimnicea, Oltenița, Călărași.

Se vedea încă de la miezul nopții că va fi o zi excepțională. Hărțile ANM arătau că la ora 0 erau +15 C la Zimnicea și +13 C la Oravița și Turnu Măgurele. Foarte cald era și în Transilvania: +12 C la Făgăraș și Blaj.

Foarte puține erau locurile cu temperaturi negative, un exemplu în acest sens fiind în Miercurea Ciuc (-1).

Până azi, trei noi recorduri lunare absolute pe țară au fost stabilite în acest secol, iar unul a fost egalat. Unul singur a fost record de frig:

+22,2 C la Oravița, pe 7 ianuarie 2001

-33 C, la Obârșia Lotrului, pe 11 martie 2005

+44,3 C la Calafat, pe 24 iulie 2007

+26 C la Pătârlagele, pe 16 februarie 2016 - egalarea unui record stabilit pe 27 februarie 1995, la Medgidia