Deși este luna noiembrie, solariile sunt încă pline cu legume coapte, numai bune de pus pe mese. Agricultorii strâng roadele de trei ori pe săptămână și le duc în târgurile din județ dar și la piață.

„O sa avem rosii si castraveciori speram sa ajungem la Craciun cu ele. Totul este de la noi din gradina”, spune Daniel Gimoiu, legumicultor.

Datorită temperaturilor ridicate, legumele se coc natural și sunt și mai gustoase. În plus și cheltuielile producătorilor sunt mai mici. Pentru că nu trebuie să încălzească solariile.

„Le-am pus tarziu ca am vrut sa avem legume pana in noiembrie si decembrie ne aduce si vremea si noaptea inca nu a scazut sub 0 grade. În momentul in care scade sub 0 zero temperatura avem centrala facem caldura condiții optime sa producem”, spune Ramona Albadi, legumicultor.

Ajutate de vremea frumoasă, legumele sunt și mai gustoase pentru că nu cresc forțat. Peste 100 de cultivatori în solarii din județ au depus actele să acceseze și cei 1.000 de euro acordați în aceasta toamnă de stat.

