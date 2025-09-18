Instituția a precizat că, începând cu 17 septembrie, împuternicirea lui Cârcei a fost încetată, iar atribuțiile funcției au fost preluate temporar de un alt ofițer.

„Poliția Română nu tolerează abateri de la normele legale sau deontologice și sprijină integral demersurile autorităților”, se arată în comunicatul oficial.

Acuzații de viteză excesivă și presiuni asupra subordonaților

Potrivit Sindicatului Europol, Marian Cârcei ar fi fost surprins în februarie, la volanul mașinii de serviciu, circulând cu 109 km/h în interiorul unei localități, fără semnale acustice sau luminoase și fără a se afla într-o misiune oficială.

Conform aceleiași surse, comisarul-șef ar fi încercat să intimideze echipajul rutier care l-a oprit, pentru a evita sancțiunea contravențională și suspendarea permisului de conducere pe 90 de zile. Ca justificare, acesta ar fi pretins că se afla în misiune, deși nu a putut prezenta un ordin de serviciu.

Ulterior, sindicaliștii susțin că șeful IPJ Mehedinți ar fi emis un document intern care ar putea fi fals, încercând astfel să își acopere abaterea.

Reacția sindicatelor

„Se pare că practica folosirii funcției pentru a scăpa de răspundere continuă să fie aplicată cu tupeu de inspectori-șefi. DNA a ridicat documente de la Serviciul Rutier și Secretariatul IPJ Mehedinți, într-un dosar ce vizează mușamalizarea acestei fapte”, au transmis reprezentanții Europol.

Sindicaliștii au mai reclamat faptul că Marian Cârcei a fost singurul candidat înscris la concursul pentru ocuparea funcției de inspector-șef, deși peste o sută de ofițeri din cadrul IPJ Mehedinți îndeplineau criteriile pentru participare. Ei susțin că programarea examenului și reîmputernicirile repetate au creat un avantaj evident pentru acesta.

Cazul se află acum în atenția organelor de anchetă, iar rezultatele verificărilor urmează să stabilească dacă Marian Cârcei a comis sau nu abateri disciplinare ori fapte penale.

Poliția Română a reafirmat că va sprijini investigațiile și că menține „un angajament ferm pentru integritate și responsabilitate” la nivelul conducerii sale.