El propune ca persoanele care conduc trotinete electrice să încheie obligatoriu asigurare RCA pe numele lor, iar polița să crească la fiecare accident.

Fostul campion de raliuri, Titi Aur, propune schimbarea legii și introducerea asigurării RCA pe codul numeric personal al conducătorului, nu pe vehicul. El mai propune și introducerea unui chestionar rutier pentru conducătorii de trotinete, pentru verificarea cunoștințelor în trafic.

„Dacă trotinetele electrice vor fi asigurate, nu vor responsabiliza pe cei de la ghidon neapărat, pe când dacă e pe CNP, te face mai responsabil. Că ai 14-16 ani sau 40 de ani, vrei să mergi cu trotineta îți faci un RCA pentru trotinetă, bicicletă electrică.

Dacă faci un accident are cine să plătească, dar să fie obligat în același timp când faci acest RCA să faci un chestionar măcar să știi să mergi pe dreapta, să știi ce înseamnă stop, trecerea de pietoni”, a declarat Titi Aur, manager școală de conducere defensivă, citat de Tabu.

Peste 1.500 de români au fost victime în accidente cu trotinete electrice, iar nouă oameni au murit.

