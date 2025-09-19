Edilul a subliniat că măsura de interzicere se aplică doar trotinetelor electrice care pot fi închiriate.

”E vorba doar de trotinetele electrice închiriate. Se presupune că la cele achiziţie proprie un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă şi cu un set de reguli, cu un echipament eventual. Starea acestor trotinete electrice de închiriat este precară, iar din punct de vedere legal Poliţia nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse din punct de vedere al regimului juridic precum autoturismele să facă o inspecţie tehnică periodică”, a declarat Adrian Niţă, potrivit News.

Totodată, primarul a ținut să precizeze că numai în acest an, au fost date 166 de amenzi pentru nereguli în ceea ce priveşte trotinetele electrice de închiriat şi s-au înregistrat opt accidente, soldate cu un mort şi şapte răniţi, dintre care unul grav.

Adrian Niţă a mai declarat că, începând de luni, trotinetele electrice închiriate nu mai au voie să circule în municipiul Piatra Neamţ, iar firma care le deţine are la dispoziţie două săptămâni să elibereze spaţiile închiriate de la primărie.

Vă reamintim că pe 13 septembrie, un băiat în vârstă de 15 ani, din Piatra Neamţ, care se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-a dezechilibrat şi a căzut pe partea carosabilă. În urma accidentului, băiatul a fost rănit, el fiind transportat la spital, unde a murit după câteva zile.