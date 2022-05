UPDATE 8:30 Participanții la parada militară din Ekaterinburg poartă simbolul „Z”.

UPDATE 8:10 Citat din declarația oficială a liderilor #G7:

„Nu vom cruța niciun efort pentru a-i trage la răspundere pe președintele Putin și pe arhitecții și complicii acestei agresiuni, inclusiv regimul Lukașenko din Belarus, pentru acțiunile lor în conformitate cu dreptul internațional”.

Quote from the official statement of the #G7 leaders:

"We will spare no effort to hold President #Putin and the architects and accomplices of this aggression, including the #Lukashenko regime in #Belarus, accountable for their actions in accordance with international law". pic.twitter.com/qk7ioj7Yfv