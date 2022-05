Dacă Bruxelleul recomandă ca Ucrainei să primească statutul de candidat și toate cele 27 de țări UE sunt de acord cu acest lucru, atunci vor începe negocierile oficiale privind aderarea Ucrainei la UE, scrie NEXTA, pe Twitter.

"De Ziua Europei, am discutat despre sprijinul UE și calea europeană a Ucrainei.

Aștept cu nerăbdare să primim răspunsurile la chestionarul de aderare la UE.

Comisia Europeană își va propune să își emită avizul în iunie", este mesajul transmis pe Twitter de șefa Comisiei.

