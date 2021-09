"PSD consideră că abandonarea de către Guvern a măsurii testării periodice a elevilor reprezintă o decizie criminală, care compromite şansa la educaţie a elevilor şi pune în pericol siguranţa acestora, în contextul creşterii ratei de infectare în rândul copiilor şi adolescenţilor cu tulpina Delta a SARS-CoV-2. În condiţiile în care elevii sub 12 ani nu dispun de opţiunea vaccinării, iar studiile validate la nivel internaţional arată că persoanele vaccinate care au împlinit această vârstă pot transmite virusul, testarea periodică a elevilor, cu cel puţin câte două teste pe săptămână, reprezintă o măsură vitală pentru menţinerea şcolilor deschise în condiţii de siguranţă", se arată într-un comunicat de presă remis luni AGERPRES de PSD.



Potrivit sursei citate, această soluţie este aplicată cu succes în multe state occidentale atât în privinţa prevenirii transmiterii virusului în unităţile de învăţământ, cât şi pentru asigurarea desfăşurării cursurilor cu prezenţă fizică.



"Este evident pentru toată lumea că cel de-al doilea an şcolar din această pandemie începe cu aceeaşi incertitudine şi nesiguranţă ce a caracterizat şi anul precedent. Guvernul nu mai are nicio scuză! Este revoltător că miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii au irosit toată vacanţa şcolară şi nu au organizat testarea pe scară largă în sistemul de învăţământ, doar din cauza disputelor politice dintre partidele din coaliţia de guvernare. Chiar şi acum, în al treisprezecelea ceas, Guvernul Cîţu se afundă din ce în ce mai mult în conflicte politice pentru putere, fără a face nimic pentru buna desfăşurare a noului an şcolar. Testaţi, nu vă mai certaţi", se mai spune în comunicat.