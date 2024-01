Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, s-a întâlnit marţi cu mediul asociativ din sectorul bovin. În cursul zilei vor urma întâlniri şi cu crescătorii de porci şi de păsări.

”Am prezentat bugetul pe anul 2024 al Ministerului Agriculturii, am discutat cu asociaţiile toate problemele şi modificările legislative pe care trebuie să le facem, inclusiv – aşa cum am spus şi la celelalte sectoare – mediul asociativ, tot ce înseamnă agricultură. Am decis ca în cadrul Ministerului Agriculturii să fie pus la dispoziţie un birou pentru că, de acum înainte, toate deciziile se vor lua de mediul asociativ, grup tehnic cu Ministerul Agriculturii şi cu direcţiile de resort din cadrul Ministerului Agriculturii. În perioada următoare, pe vaca de carne, aşa cum şi anul trecut am avut un sprijin pe Cadru Ucraina de 100 de euro pe cap de animal, şi la vaca de carne anul acesta vor beneficia de un sprijin de 100 de euro pe Cadru Ucraina, pe cap de animal. Tot în modificarea Programului Naţional Strategic, am cadrul o identificat o sursă de finanţare atât pentru sectorul bovin de carne şi lapte, pentru subvenţionarea porumbului siloz cu o subvenţie directă de 360 de euro pentru o încărcătură de trei animale pe hectar. Practic, a crescut cu 160 de euro subvenţia la porumbul siloz. Sunt foarte multe modificări legislative, dar vom constitui aceste grupuri de lucru. Mă bucur foarte mult că sectorul bovin din Romania a ales să aibă dialog cu Ministerul Agriculturii, sectorul bovin nu a ales să meargă în stradă. Avem reglementări pe care trebuie să le facem şi să le asumăm, Ministerul Agriculturii şi alte instituţii şi alte ministere din Guvernul României, inclusiv Parlamentul României”, a spus ministrul Agriculturii.

De asemenea, fermierii din Delta Dunării ar putea primi o plată directă de 600 de euro pe hectar de stuf pentru încărcătura de animale pe UMV la vaca de carne, potrivit ministrului.

La rândul său, Ştefan Muscă, preşedintele Sindicatului Fermierilor Patrioţi, prezent la întâlnire, a spus că cel mai mult e deranjat de faptul că 70% din produsele lactate care se vând în Romania sunt din import.

”Cel mai mult mă deranjează că la această oră 70% din produsele lactate vin în Romania din afară. Domnul ministru a început de azi o muncă foarte grea pentru aceste sectoare, pentru că dacă domnul ministru nu găseşte politici agricole de salvare, noi vom muri, pentru că poate cineva a dorit aşa, să devenim o piaţă de desfacere. Noi, prin intermediul domnului ministru, începând de azi ne vom opune şi nu vom mai fi o piaţă de desfacere şi vom găsi soluţia de salvare şi a vacii de lapte şi poate că ne va deschide şi o piaţă de desfacere la carnea de vită. Sperăm, împreună cu colegii, că vom face parte din acele grupuri de lucru, să lucrăm intens, să salvăm ce a mai rămas din producţia românească, să salvăm satul românesc. Pentru că dacă salvăm vaca, vom salva şi satul românesc. Să găsească domnul ministru soluţii, pentru a mări efectivul de animale, şi nu pentru a-l distruge, cum ne cere Comunitatea Europeană, cum doreşte ca să reducă şeptelul la 30%, neţinând cont că Olanda are 45.000 de km pătraţi şi are 8 milioane de bovine, iar Romania are 234.000 km pătraţi şi suntem sub 1 milion de bovine. Îl rugăm pe domnul ministru să dea o mare atenţie acestui sector”, a declarat Ştefan Muscă, preşedintele Sindicatului Fermierilor Patrioţi.