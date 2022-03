"La naiba cu pactul #NATO! Sprijin pentru Rusia din partea sârbilor 🇷🇸🤍🇷🇺 #IStandWithRussia", este doar unul dintre mesajele postate pe Twitter, preluate de Reuters.

‘Russians and Serbs are brothers forever’



In Belgrade right now in the center of Belgrade there is a rally in support of Russia and against NATO!



Telegram Skabeeva pic.twitter.com/c7VNTtYncm