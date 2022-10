Procurorii DNA au dispus sesizarea Tribunalului Constanţa cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un om de afaceri pentru comiterea infracţiunilor de obţinere ilegală de fonduri şi participaţie improprie (sub forma instigării) la tentativă la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, potrivit Realitatea Plus.

Conform DNA, în cursul anului 2021, în contextul organizării de către Primăria Constanţa a unei licitaţii privind achiziţia serviciului de elaborare a documentaţiei tehnico-economice aferent obiectivului de investiţii „Construire şi dotare Spital Municipal Policlinic”, finanţat prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, omul de afaceri ar fi depus mai multe documente false.

La scurt timp de la semnarea contractului, Primăria Constanţa a achitat o primă factură în valoare de 1.729.677 lei, dar la scurt timp a realiat că ceva este în neregulă și a formulat o plângere penală faţă de societatea câştigătoare a licitaţiei şi faţă de reprezentanţii săi legali.

Omul de afaceri a recunoscut faptele și a fost condamnat la un an şi opt luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea unor drepturi. De asemenea, el a achitat o parte din prejudiciul provocat bugetului local al municipiului Constanţa, în suma totală de 600.000 lei.