Proiectul Guvernului Orban 2 - Fonduri pentru studentii IT-isti

Guvernul Orban 2 planuieste sa lanseze in urmatoarele luni un nou proiect pilot in care sa finanteze cu 20 de milioane de euro, din fonduri europene, studentii din domeniile IT, Robotica si Automatizari Industriale. Studentii trebuie sa isi lanseze start-up-uri, conform programului de guvernare ce a fost facut public la inceputul saptamanii.

Mai exact, finantarea ar urma sa vina prin Programul Operational Capital Uman.

Obiective pentru 2020:

Încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020 fara depășirea țintei de deficit de 3.6% din PIB. Mentinerea obiectivului de a reduce deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB in doi ani de zile asa cum este stipulat in Strategia Fiscal Bugetara 2020-2022. Pregatirea rectificarii bugetare in functie de executia pe primele sase luni ale anului 2020. Respectarea predictibilității si transparentei politicii fiscale și bugetare. Măsurile de politică fiscală și bugetară vor fi puse în dezbatere publică, cu consultarea agenților economici și a reprezentanților societății civile; măsurile de politică fiscală și bugetară vor fi însoțite de studii de impact.; Reorganizarea si eficientizarea Ministerului de Finante in prima jumatate a anului 2020. Prioritizarea si bugetarea proiectelor de investitii se va face incepand cu 2021 doar pe baza analizelor de eficientizare a cheltuielilor bugetare din cadrul Ministerului de Finante. Programarea multianuală a invesțiilor publice, indiferent de sursa de finanțare (bugetele publice, fonduri europene, împrumuturi, participații public-private) pe baza unor criterii de prioritizare a proiectelor în funcție de relevanță (compatibilitate cu strategiile sectoriale), rezultate așteptate (impact), capacitate de realizare a proiectului în termenul prevăzut, și sustenabilitatea financiară; vom stopa practica schimbărilor frecvente de priorități și alocări de fonduri care nu fac decât să crească numărul de proiecte aflate în curs de execuție, risipa de resurse și lipsa de predictibilitate Definitivarea reorganizarii ANAF in primul trimestru din 2020. Aceasta reorganizare va duce pana la finalul lui 2020 la profesionalizarea ANAF si mai ales decuplarea de politic a acestei institutii. Finalizarea in prima jumatate a anului 2020 a conectarii caselor de marcat la sistemul informatic al ANAF, pana la finalul anului sistemul de transfer electronic de informatii intre persoane juridice si ANAF – SAF-T . Impact pozitiv pentru buget incepand cu trimestrul IV 2020 Modificarea statutului CEC si EXIM Bank pentru a trece de la o conducere unitara la una dualista. Finalizarea si prezentarea strategiei pe termen mediu si lung pentru sistemul financiar bancar unde statul roman este actionar unic sau majoritar. Întărirea cooperării cu autoritățile fiscale din celelalte state membre ale UE, cu Comisia Europeană și cu alte instituții internaționale implicate în prevenirea și reducerea evaziunii fiscale, prin consolidarea bazei de venituri și eliminarea transferului de profituri în jurisdicțiile fiscale care încurajează astfel de practici.

---------------------------------------------------------------------------------------