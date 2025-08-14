„Tocmai ce vorbeam mai devreme de o situație absolut îngrozitoare economică în care ne aflăm, în care au fost pierduți și vor fi pierduți bani de la investiții strategice în România, pentru că pur și simplu nu există acești bani. Noi ce am reușit să facem este ca din bugetul de anul acesta să asigurăm Rabla persoane fizice, o lansare pe un buget de 200 de milioane de lei, ceea ce nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă, dar facem acest efort pentru că știm că au fost făcute investiții. Știm că a fost dat avans pentru aceste mașini, apoi, pe celelalte programe, din păcate, anul acesta nu vor mai putea să fie susținute,” a afirmat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a transmis că discuțiile sunt în curs cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a accesa un fond social pentru climă, gestionat pe o perioadă multianuală, în valoare de 6 miliarde de euro pentru România în următorii ani. Din fondurile europene s-ar putea finanța chiar programul Rabla în viitor, astfel încât acesta să nu mai depindă exclusiv de bugetul național, care poate fi afectat de crize economice.

„Suntem în discuții să aibă inclusiv un program Rabla, deci să-l finanțăm din fonduri europene programul Rabla, astfel încât să nu mai depindă de bugetul național, de crize economice sau de alte aspecte,” a precizat ministrul.

O reglementare mai clară și predictibilă de anul viitor

Ministrul Mediului și-a exprimat dorința ca din 2026 programul Rabla să beneficieze de un cadru mult mai reglementat, sigur și predictibil, ceea ce ar aduce o stabilitate suplimentară aplicației acestui program. Același lucru este valabil și pentru programul Casa Verde, dedicat energiei regenerabile.

„Pentru Casa Verde, astăzi, pentru panourile fotovoltaice, nu vom mai avea lansat programul de la AFM, dar exact anul acesta vom avea lansat un program, poate chiar mai amplu, din RePowerEU, de către Ministerul Fondurilor Europene,” a explicat Diana Buzoianu. Ea a adăugat că astfel se vor găsi soluții pentru fiecare dintre aceste programe, în colaborare cu fondurile europene.

Logică economică și regională: focus pe producția europeană

O temă importantă ridicată de ministrul Mediului este reducerea ponderii pe piața românească a vehiculelor și echipamentelor importate din China. Ea a subliniat necesitatea ca programele guvernamentale, inclusiv Rabla, să promoveze vehicule produse cel puțin în Europa.

„Este una dintre ținte. Din punctul meu de vedere, programele tip Rabla ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China, la fel și pentru fotovoltaice, este foarte clar pentru toată lumea că de acolo programele și produsele vin din China. Deci noi va trebui, cumva, sub o formă sau alta, să avem și o structură în care să încurajăm producția din Europa,” a încheiat Diana Buzoianu.

