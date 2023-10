Meghan Markle a devenit o celebritate în urma căsătoriei sale cu Prințul Harry, dar și datorită personalității sale puternice și a spiritului ei liber. Tânăra ducesă de Sussex este admirată de mulți pentru stilul de viață sănătos pe care îl promovează, dar și pentru faptul că își asumă deschis pasiunile și interesele pe care le are. În plus, Meghan este cunoscută și pentru faptul că are grijă de aspectul ei fizic și folosește diverse metode antirid, unele dintre ele fiind destul de neconvenționale.

Pentru a-și păstra strălucirea sănătoasă la 42 de ani, Meghan Markle urmează rutine stricte de frumusețe. Soția prințului Harry este, de exemplu, o mare fană a yoga facială. Ea face exerciții faciale cu Nichola Joss, unul dintre esteticienii ei preferați. Astfel, acest lucru îi permite lui Meghan Markle să-și sculpteze fața din interior.

Yoga facială pe care o practică Meghan Markle ne permite să folosim mușchii aproape uitați ai feței noastre frumoase. Pentru a o practica, trebuie să combinați auto-masajul și exercițiile. Scopul său principal? Menține-ți pielea și menține-o tânără și elastică. Practicată zilnic, yoga facială ar face o adevărată diferență.

Dar Meghan Markle nu este mulțumită doar de yoga facială. De fapt, ea a împărtășit deja multe dintre secretele ei de frumusețe. De exemplu, ea nu bea cafea după-amiaza, ci suc verde făcut din mere și varză. La fel, ea bea sistematic apă fierbinte și lămâie dimineața, când se trezește.

Pentru chipul ei, ducesa de Sussex are încredere în Deborah Mitchell și în produsele și tehnicile ei de masaj patentate. Acestea au însă un ingredient foarte specific, care este și toxic. Într-adevăr, expertul în frumusețe aplică tratamente brevetate cu venin de albine lui Meghan Markle. Abeetoxina ar face minuni asupra tuturor clienților lui Debora Mitchell, scrie Tabu.ro.

În primul rând, experta folosește un demachiant facial pentru a netezi pielea clienților ei. Apoi, ea se exfoliază cu un produs cu acid glicolic. Următorul pas este folosirea unui tratament infuzat cu hidrogel de mușețel. Apoi, se exfoliază din nou cu mandarină.

Acest tratament aprofundat include și aplicarea unei creme de ochi. Acest lucru ajută la reducerea ridurilor din colțul ochilor. Această rutină, detaliată de Grazia, se încheie cu „un masaj cu un ser care echilibrează nivelul de sebum”. „Este perfect pentru persoanele cu eczeme sau piele sensibilă datorită proprietăților de distrugere a germenilor ale veninului de albine .”

Datorită acestui tratament, dar și yoga faciale, Meghan Markle afișează un chip tânăr și sănătos. După patruzeci de ani, ea este încă radiantă și dă speranță tuturor femeilor. Într-adevăr, arată că poți obține același rezultat respectând o rutină strictă și eficientă.

