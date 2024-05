Totodată, puhoaiele au distrus mai multe străzi și case. Între timp, într-o provincie din China s-au înregistrat pagube semnificative după ce a plouat cu grindină care depășea 12 centimetri, iar în sudul Argentinei, traficul a fost îngreunat din cauza ninsorilor puternice.

Din cauza inundațiilor catastrofale, un baraj din Kenya a fost distrus.

În urma incidentului, peste 50 de persoane au murit, iar alte 76 sunt date dispărute. Salvatorii intervin pentru a-i ajuta pe supraviețuitori.

Several feared dead after a boat capsizes in the Tana River, #Kenya

Search for 23 people underway