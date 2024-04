În numai 12 ore, în Dubai, a plouat cât pentru un an întreg, iar urmările au fost catastrofale. Sute de mașini au fost luate de ape, hotelurile au fost inundate și sute de curse aeriene au fost anulate.

În mijlocul haosului a fost prinsă și fosta prezentatoare Tv, Rocsana Marcu. Vedeta a făcut mărturii în exclusivitate la Realitatea PLUS despre ce s-a întâmplat acolo.

Ce a transmis Rocsana Marcu despre haosul din Dubai, în urma inundațiilor

Roxana Marcu a fost profund afectată în urma inundațiilor petrecute în Dubai. Străzile au fost inundate, electricitatea a fost întreruptă și 1250 de zboruri au fost anulate.

„Nu s-a întâmplat să am parte de așa ceva nicodată și oricum de 75 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva În Dubai in ultimele 24 de ore a plouat cam cât plouă în Londra în ultimele 7 luni.

1250 de zboruri au fost anulate și oamenii au fost nevoiți să își găsească pe unde au putut cazări pentru că hotelurile sunt pline în acest moment.”, a spus artista în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Este și cazul cântărețului Dinu Maxer, care a postat totul pe o rețea de socializare. Martor al aceluiași incident a fost și fostul preot, Daniel Bălaș. „E ceva de speriat ... vai de capul meu. Să apreciați România. Acum urc 32 de etaje la un hotel de lux de 6 stele. Am rămas blocat în Dubai ! Clocesc de nervi ! Nu mă bagă nimeni în seama ! Sper sa ajung cu bine acasă...”, a transmis fostul preot.

Situație critică în Dubai

Imaginile surprinse de turiști arată cum unul dintre cele mai celebre hoteluri se inundă sub ochii personalului panicat. Potrivit experților, schimbarea ciudată de temperatură este cauzată de încălzirea globală.

