Specialiștii atrag atenția asupra unor substanțe precum bisfenolul (BPA) și triclosanul, doi dintre cei mai controversați perturbatori endocrini din ultimii ani. Se găsesc în produsele din plastic.

Substanțele invizibile care ne afectează sistemul hormonal

Conform conf. univ. dr. Romeo Micu, medic specialist în reproducere asistată, expunerea zilnică la compuși chimici din mediul înconjurător poate avea efecte directe asupra sănătății reproductive, scrie Click.

Numeroase studii au arătat că o parte dintre problemele de fertilitate moderne sunt cauzate de expunerea constantă la substanțe chimice prezente în mediul domestic – fie prin piele, fie prin aerul respirat sau prin alimentele ambalate în plastic.

„Tot mai multe dovezi arată că substanțele chimice din produsele de igienă și curățenie pot modifica activitatea hormonală și pot reduce capacitatea de reproducere”, explică specialistul, conform sursei precizate

Cum influențează bisfenolul și triclosanul fertilitatea

Bisfenolul (BPA) – inamicul tăcut din plastic

Bisfenolul A, sau BPA, este un compus folosit frecvent în fabricarea plasticului dur, ambalajelor alimentare și a rășinilor care tapetează interiorul cutiilor metalice. Cercetările arată că BPA imită acțiunea hormonilor sexuali, perturbând funcțiile naturale ale organismului.

Expunerea prelungită la această substanță poate duce la:

scăderea calității spermei și a numărului de spermatozoizi,

dereglări ale ovulației,

tulburări menstruale,

risc crescut de infertilitate secundară.

Triclosanul – „antibacterianul” care dezechilibrează hormonii

Deși este promovat drept un ingredient care elimină bacteriile, triclosanul, prezent în multe paste de dinți, săpunuri antibacteriene și produse de curățenie, are un revers periculos. El poate interfera cu hormonii tiroidieni și reduce nivelul testosteronului, influențând fertilitatea masculină.

Mai mult, expunerea pe termen lung poate contribui la apariția rezistenței bacteriene și a tulburărilor hormonale la ambele sexe.

Alte substanțe suspecte: parabeni, ftalați și filtre UV

Pe lângă BPA și triclosan, cercetătorii au identificat și alte ingrediente cu potențial disruptiv:

Ftalații – folosiți pentru a face plasticul mai flexibil, pot afecta producția de hormoni sexuali.

Parabenii – conservanți frecvenți în cosmetice, pot imita estrogenul și influența ciclul menstrual.

Filtrele UV din cremele de protecție solară pot reduce calitatea spermei și pot afecta spermatogeneza.

Potrivit unui raport publicat în Le Monde, aceste substanțe se regăsesc în cantități mici în multe produse, însă efectul cumulativ – expunerea zilnică, pe termen lung – este cel care devine periculos.

Fertilitatea masculină, cea mai afectată

Statisticile internaționale sunt alarmante: în ultimele cinci decenii, numărul mediu de spermatozoizi la nivel mondial s-a redus la jumătate. Medicii explică această scădere printr-o combinație de factori – alimentație, stres, lipsa somnului – dar și poluanți chimici din mediul domestic.

Efectele nu se limitează la adulți. Cercetările arată că expunerea la aceste substanțe în timpul sarcinii poate afecta dezvoltarea sistemului reproducător al copilului, reducând fertilitatea viitoare a acestuia, scrie aceeași sursă.