Povestea doctoriței însărcinate din prima linie de la Institutul Marius Nasta

Astazi ne oprim la Institutul Marius Nasta din Capitala. Inca un spital, alte drame, alte lupte, alte povesti. Livia Georgescu lucreaza in prima linie. Este insarcinata in sase luni. Sase luni in care a trait cat alti medici in toata cariera.

Livia Georgescu, medic specialist pneumolog: Dupa multe incercari am ramas insarcinata exact in pandemie. Si am venit la munca, nu a fost vorba de frica sau de sustras de la munca. Am fost limitata foarte mult, la un moment dat, de disgravidie, care nu m-a mai lasat efectiv sa ma echipez. Pentru ca in combinezone foarte interesant sa fii insarcinata sis a-ti vina rau. Am facut garzi cat am putut, am fost prima care a plecat cu caravan mobile si cu cei de la radiologie la un azil si am stat pana la doua dimineata sa-i vedem pe cei de acolo, fiind oameni in varsta, cu multe comorbiditati. Vara a fost crunt pentru ca era foarte cald si in combinezon nu puteam sta. I-am stabilit numele acum multi ani, cand credeam eu ca o sa se intample. Sper sa iasa fata si s-o cheme Adnana.

Dincolo de usile inchise sunt multe povesti.

Livia Georgescu: Doua cazuri au ramas intiparite si-mi aduc aminte de ele. A fost o doamna si am intrat la vizita si vorbeam cu dumneaei. Avea un facies depresiv. Ca sa aflu ca sotul decedase in ziua respectiva si ca ea era asimptomatica si ca nu a putut… a organizat totul prin telefon. Nu a putut fi nimeni la inmormantare. Mi s-a parut asa. Efectiv omul a plecat pe lumea cealalta cu o boala noua si a plecat singur.

Si Alexandra are grija de cei infectati.

Alexandra Cristea, medic specialist pneumolog: am fost de garda noaptea trecuta, ca orice garda aici, telefoane peste telefoane. avem telefoane care suna continuu pe langa activitatea medicala. personal recunosc ca am atins niste limite pe care nu credeam ca le voi atinge, am pierdut orice forma de putere. simt doar neputinta, nu credeam ca o s-o fac vreodata. disperare, pur si simplu disperare, au fost niste luni care au mers si pe un trend ascendent

Cristina Raduta: a fost vreun caz care v-a ramas in minte?

Alexandra: Au fost multi si toti sunt undeva acolo, bineinteles ca incercam sa le uitam numele si chipul ca sa putem merge mai departe. Am avut cazuri absolut dramatice, de sot si sotie infectati, sotia aici, sotul decedat in alt spital. Au fost cazuri pur si simplu dramatice. Sa suni un apartinator noaptea acasa si sa-i spui ca i-a murit cineva din familie e ingrozitor, ei nu pot ajunge, nu pot sa-i mai vada. E ceva ingrozitor.

In zona rosie de terapie intensiva totul este imprevizibil.

Cristin Raduta: Chiar in aceste momente, un pacient infectat cu SARS-COV-2 este transportat pentru investigatii intr-o alta sectie.

Cadru Medical: Il ducem la computer-tomograf sa vedem care sunt cauzele Sa vedem care va fi conduitq terapeutica de aiic incolo, daca i se va pune tub de catre colegul chirurg sau se va resoarbe singur. Se intampla in cazul pacientului care are bule de emfizem. Vedem cat e de extins, daca e mic se rezolva de la sine.

Institutul Marius Nasta are in acest moment 72 de paturi pentru bolnavii de COVID. Mereu ocupate. 6 paturi sunt in sectia de terapie intensiva a spitalului, iar 8 sunt in sectia mobila din curtea institutului.